A Xunta apoia a conciliación corresponsable en Palas de Rei a través do espazo de lecer municipal no que están a participar 32 nenas e nenos

A secretaria xeral da Igualdade, Susana López Abella, visitou hoxe as actividades que se están levando a cabo nesta iniciativa que permite a conciliación a 23 familias do municipio lucense

A Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade financia a actuación con preto de 25.000 euros a través do Plan Corresponsables

A secretaria xeral da Igualdade, Susana López Abella, visitou hoxe o espazo de conciliación do Concello de Palas de Rei que a Xunta financia a través do Plan Corresponsables cunha axuda este ano próxima aos 25.000 euros. Con esta iniciativa, estase a ofrecer desde o mes de setembro e ata finais de decembro, en horario de 7,30 horas a 9,45 horas e de 16,00 horas a 20,00 horas, un espazo de lecer a 32 nenas e nenos de 3 a 12 anos, o que supón o apoio a 23 familias do municipio con necesidades de conciliación da vida familiar e persoal coa laboral.

López Abella sinalou que a conciliación corresponsable é un eixo prioritario das políticas da Xunta. Neste senso, indicou que ademais dos diferentes programas de axudas, a futura Lei autonómica para a igualdade efectiva entre mulleres e homes, na actualidade en tramitación, prestará especial interese á igualdade e o benestar laboral e á conciliación da vida persoal e profesional.

Segundo a secretaria xeral da Igualdade, é preciso “seguir avanzando nun modelo de sociedade de roles compartidos e equilibrados e é importante un cambio de actitude, a xeración dunha nova cultura a favor da igualdade e o benestar laboral, valores que se deberían ir interiorizando desde idades temperás”.

A Xunta seguirá en 2023, deste xeito, apoiando a conciliación e a corresponsabilidade, á que se destinarán, tan só desde a Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade, 14,6 millóns de euros.

Normal 0 false false false ES X–NONE X–NONE





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando