A Xunta apoia con 6 M€ os 84 centros de información á muller e programas locais para previr a violencia de xénero, promover a igualdade e a conciliación

O Diario Oficial de Galicia (DOG) publica hoxe a resolución do programa autonómico, que permitirá aos concellos, consorcios ou mancomunidades poñer en marcha, entre outros, actuacións contra a violencia de xénero e/ou a explotación sexual e para facilitar a corresponsabilidade e a igualdade

A iniciativa inclúe 4 millóns para financiar o funcionamento dos 84 Centros de Información á Muller (CIM) de Galicia con apoios máximos de ata 120.000 euros

Coas axudas concedidas dáse cobertura ao 75% das entidades locais galegas e a preto do 86% da poboación



A Xunta investirá este ano preto de seis millóns de euros nas axudas dirixidas a apoiar os 84 centros de información á muller de Galicia e os programas locais destinados a promover a igualdade, previr e tratar a violencia de xénero e fomentar a conciliación da vida persoal, laboral e familiar dos concellos, consorcios ou mancomunidades galegas.

Os apoios, en concreto, para os que se conceden anticipos de ata o 80% das axudas (na pasada convocatoria fixouse no 75%), inclúen financiamento para tres tipos de programas: fomento da conciliación con 94 entidades beneficiadas; promoción da igualdade entre mulleres e homes e de prevención e tratamento da violencia de xénero con 41 entidades beneficiadas; e apoio aos 84 CIM de Galicia.

) publica hoxe a resolución desta iniciativa coa que se dá cobertura ao 75% dos concellos galegos (unha entidade beneficiaria da axuda pode prestar servizo a máis localidades) e a preto do 86% da poboación.

No primeiro dos programas, para o fomento da conciliación da vida persoal, laboral e familiar, destínanse máis de 1,4 millóns de euros. A Xunta quere axudar con el a que as entidades locais poidan levar a cabo medidas (campamentos de verán, en Nadal ou outro tipo de medidas de conciliación) que fomenten a corresponsabilidade entre mulleres e homes con contías que van dos 18.000 euros para os concellos que se presentaron á convocatoria deste ano de xeito individual aos 30.000 para os de xestión compartida que resultaron beneficiados. As contías máximas aumentan con respecto ás anteriores convocatorias, con 3.000? máis no caso da xestión individual e con 2.000? máis para a compartida.

A segunda liña, con preto de medio millón de euros de orzamento, céntrase na promoción da igualdade e da prevención e tratamento da violencia de xénero. A Xunta financia accións orientadas a previr a violencia de xénero e mellorar a situación persoal, social e laboral das mulleres vítimas, das súas fillas e fillos e das persoas delas dependentes. Ábrense estes apoios a medidas de loita contra a explotación sexual, incluída a prostitución. As contías neste caso van dos 15.000 aos 28.000 euros para entidades que concorreron á convocatoria de xeito individual ou en conxunto, respectivamente. As contías máximas aumentan nos dous casos en 3.000 euros.

A terceira liña de axudas ten como obxectivo apoiar a rede de centros de información ás mulleres (CIM), integrada actualmente por 84 centros na nosa Comunidade e que dan cobertura a un total

de 191 concellos. O Goberno galego apoia o financiamento dos postos de traballo dos CIM –dirección, asesoramento xurídico e atención psicolóxica– e dos axentes de igualdade ou de fomento do traballo en rede e de dinamización do territorio con enfoque de xénero, destinando a este programa 4 millóns de euros. Cada entidade que vén de resultar beneficiaria destas axudas pode recibir como máximo 45.000 euros e ata 120.000 euros no caso de que se presentaran á convocatoria de xeito compartido.

A Xunta leva investidos nestes programas cos que apoia o labor das entidades locais de Galicia para a promoción da igualdade, o fomento da conciliación e a loita contra a violencia

de xénero máis de 64 millóns de euros desde 2009 ata o de agora, incluída a convocatoria deste ano.

