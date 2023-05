A Xunta apoia a celebración en Lugo de varias citas deportivas de máximo nivel mundial de billar

A World Cup Of Pool, o Spanish Open, o FSR Junior Open e o 31º Campionato Galego de Equipos sucederanse no Pazo de Feiras e Congresos entre o 20 de xuño e o 2 de xullo

A Xunta, a través da Axencia de Turismo de Galicia, apoia a celebración de varios encontros deportivos de máximo nivel mundial de billar que se sucederán no Pazo de Feiras e Congresos de Lugo entre o 20 de xuño e o 2 de xullo. O delegado territorial da Administración autonómica, Javier Arias, participou hoxe nunha reunión xunto con representantes da organización e entidades implicadas.

En canto ao calendario previsto, do 20 ao 25 de xuño celebrarase o Spanish Open, un novo evento principal do ranking mundial de Bola 9, que contará con 256 xogadores de todo o mundo. O 23 e o 24 de xuño terá lugar o FSR Junior Open; e do 27 de xuño ao 2 de xullo desenvolverase a World Cup of Pool, un campionato de billar americano na modalidade de Bola 9, que reúne a 64 xogadores de 32 países.

Os encontros internacionais son organizados por Matchroom, o maior promotor de billar americano do mundo, e retransmitiranse a través de canais e plataformas como Sky Sports, Dazn, Viaplay, Ziggo, Matchroom.Live, Weibo, Facebook e Youtube.

En paralelo a estas convocatorias, os días 24 e 30 de xuño e 1 e 2 de xullo terá lugar o 31º Campionato Galego de Billar Pool de Equipos, que congregará a máis de 1.000 xogadores no Pazo de Feiras, onde se instalarán corenta mesas homologadas. Os participantes neste torneo, considerado como o máis multitudinario de Europa, disputaranse os títulos autonómicos e os premios dispostos pola Asociación Galega de Billar Pool para o remate da tempada deportiva 2022/2023.

Arias subliñou a “gran repercusión económica e mediática que terá este encontro na cidade”, que será o foco central do mundo do billar durante varios días. Nese sentido, remarcou que ademais de acoller ás principais figuras internacionais deste deporte, os campionatos atraerán a Lugo a multitude de afeccionados para presenciar as partidas que se disputen no Pazo de Feiras.

A retransmisión dos eventos a través de canais internacionais “tamén suporá unha importante proxección para Lugo”, subliñou Arias, “máis aínda cando moitas destas plataformas teñen previsto desprazarse para facer programas e entrevistas que terán como escenario diferentes puntos do concello”.

Pola súa banda, os promotores cifraron en 2 M? o orzamento total destinado a montar estes torneos. En canto ao seu impacto económico, resaltaron que só para instalar o equipamento necesario e homologado no recinto feiral desprazaranse a Lugo 75 técnicos de diferentes países; ademais dos milleiros de participantes e afeccionados que visitarán a cidade.

Normal 0 false false false GL X–NONE X–NONE





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando