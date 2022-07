A Xunta apoia á biotecnolóxica Oncostellae para que avance nos ensaios clínicos con novos compostos farmacéuticos

A través de XesGalicia concede un préstamo participativo de ata 500.000 euros

Galicia conta coa Estratexia de consolidación do sector biotecnolóxico galego coa que se agarda mobilizar 660 M? ata 2025 e crear máis de 500 novos empregos vinculados a este sector



XesGalicia, organismo investidor dependente da Xunta de Galicia, participará, a través do seu fondo Galicia InnovaTech, nunha ronda de financiamento da compañía biotecnolóxica Oncostellae –na que tamén participan Inveready, Fitalent e Julio Castro– a través dun préstamo participativo de ata 500.000 euros.

A empresa, con sede en Santiago de Compostela e fundada en 2013 por un grupo de investigadores da USC liderados por Mabel Loza, conxuntamente co emprendedor biotecnolóxico Julio Castro, está especializada no desenvolvemento de novos compostos farmacéuticos para o tratamento de intestino inflamado, cáncer de colon e enfermidades inmunolóxicas, centrándose no descubrimento de novos compostos e o seu desenvolvemento desde as fases iniciais ata a proba de concepto en pacientes.

Nestes intres conta con dous compostos en fase de desenvolvemento clínico e o financiamento permitiralle avanzar cos ensaios actuais e obter os datos científicos que a industria demanda. É a primeira empresa galega que logrou avanzar un fármaco first–in–class ata os ensaios clínicos, que están sendo realizados en varios hospitais españois liderados desde Galicia e por parte do doutor Manuel Barreiro, referente en colitis ulcerosa, pechando así o ciclo completo da cadea de valor ata o paciente en Galicia.

Con esta operación a Xunta segue amosando o seu compromiso co sector da biotecnoloxía, un eido para cuxo impulso o Goberno galego conta coa Estratexia de consolidación do sector biotecnolóxico galego 2021–2025, que mobilizará 660 millóns de euros neste quinquenio, o dobre que no período anterior, para favorecer un crecemento verde e sustentable. Permitirá incrementar nun 50% o número de empresas e crear máis de 500 novos empregos cualificados vinculados a esta actividade.

Actualmente, Galicia conta cun sector biotecnolóxico competitivo a nivel nacional e internacional, xa que é a segunda comunidade autónoma que máis empresas biotecnolóxicas creou.

Normal 0 21 false false false ES ZH–CN AR–SA





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando