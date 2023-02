A Xunta apoia as accións promocionais do xeodestino Ancares Terras de Burón, que lanza o seu pasaporte gastronómico

O delegado territorial de Lugo, Javier Arias, asistiu á presentación desta iniciativa promovida polo GDR Montes e Vales Orientais

Normal 0 21 false false false ES X–NONE X–NONE

A Fonsagrada (Lugo), 9 de febreiro de 2023

O delegado territorial da Xunta en Lugo, Javier Arias, asistiu hoxe á presentación oficial do Pasaporte gastronómico que pon en circulación o xeodestino Ancares Terras de Burón, e que se poderá selar nas 14 festas gastronómicas que se celebrarán ao longo do ano nos municipios da zona.

Arias explicou que o GDR Montes e Vales Orientais impulsa proxectos económicos e sociais de distinto tipo a través da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, que depende da Consellería do Medio Rural.

Ademais, a Axencia Turismo de Galicia subscribiu un convenio co GDR, na súa condición de órgano xestor do xeodestino, polo que achega 30.000 euros para outras actuacións turísticas e promocionais, como campañas de posicionamento, plan de marketing, xestión de redes ou accións formativas de traballadoras e traballadores do sector turístico.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando