A Xunta aplaude a sentenza do TSXG sobre o plan de marisqueo porque ratifica os argumentos de Galicia fronte á actuación ilóxica do Goberno central

A conselleira do Mar valorou no Parlamento o fallo do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia como unha vitoria do sector marisqueiro galego ante un ataque arbitrario do Executivo do Estado contra un sistema que leva funcionando perfectamente desde hai máis de 30 anos

Expuxo que a ningunha outra comunidade autónoma se lle exixiu o informe preceptivo que se lle reclamou a Galicia, o que reflicte que se trata dun ataque máis do Ministerio para a Transición Ecolóxica á comunidade galega e ao seu sector marítimo–pesqueiro e ademais supón unha invasión das competencias exclusivas de Galicia nesta materia





