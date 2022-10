A Xunta anuncia o inicio das obras de mellora do Punto de Atención Continuada de Acea de Ama en Culleredo

Na reforma desta instalación sanitaria da rede pública galega, o Sergas inviste máis de 180.000 euros



Estas obras de mellora beneficiarán a máis de 30.000 habitantes de Culleredo, o ámbito de cobertura do PAC



O delegado da Xunta na Coruña, Gonzalo Trenor,

acompañado polo xerente da Área Sanitaria Coruña–Cee, Luis Verde, visitaron esta mañá o centro de saúde

de Culleredo de Acea de Ama, para anunciar o inicio das obras de reforma deste centro de saúde que suporán un investimento de 180.000 euros.

O representante do Goberno galego destacou a importancia destas obras que teñen por obxectivo atender a crecente demanda de asistencia por parte dos cidadáns neste concello, co fin de facer fronte ao incremento de usuarios e para dar unha mellor resposta ás necesidades actuais polo que se levarán a cabo actuacións no PAC (Punto de Atención Continuada) e nas instalacións do propio centro de saúde.

Estas obras de mellora supoñen un aumento do número de consultas, así como o número de salas de reunións, ademais da reorganización do acceso ás consultas de atención urxentes cun acceso diferenciado das ordinarias.

Dende o ano 2009, a Xunta de Galicia construíu ou reformou un total de 100 cen

tros de saúde, o que supuxo actuar sobre máis de 75.000 m2. A eles hai que engadir as dúas obras que están en marcha. En total, a Administración autonómica investiu, nestes 12 anos, máis de 120 millóns de euros en infraestruturas sanitarias de atención primaria.

Ademais, o Plan contempla obras para reformar e modernizar integramente, e nalgúns casos ampliar, outros dous centros como o de Carballo (que se converterá en Centro Integral de Saúde) e o de Vimianzo.

Normal 0 21 false false false ES ZH–CN AR–SA





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando