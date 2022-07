A Xunta anuncia a convocatoria nos vindeiros días de 2 liñas de axudas para concellos e particulares por un importe global de 26,5 M€

O programa para a rehabilitación de vivenda a nivel de barrio, dotado para este ano con 11,5 M?, está dirixido a cidadáns e entidades locais

Xunta de Galicia convocará nos vindeiros días 2 liñas de axudas para concellos e particulares por un importe global de 26,5 millóns de euros. Así o explicou hoxe en Ourense a conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, no marco dun dos encontros informativos #ConstruíndoFogar organizados polo seu departamento e cos que percorre diferentes comarcas galegas para dar a coñecer entre os seus potenciais beneficiarios o conxunto de subvencións en materia de vivenda que se convocarán ao longo de 2022.

Acompañada polo director xeral do Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS), Heriberto García, e ao

0 representantes municipais, empresarios, profesionais de distintas ramas do sector e veciños dos 92 concellos da provincia de Ourense, Ángeles Vázquez subliñou a grande oportunidade que suporá para Galicia a trintena de programas que xestionará o seu departamento este ano,

poñendo á disposición de particulares, entidades locais e promotores máis de 150 M? para actuar no eido residencial.

Neste sentido a responsable autonómica aproveitou a súa intervención para animar aos asistentes a aproveitar o orzamento dispoñible e apoiar tamén á Xunta na súa difusión, co fin de garantir que cheguen ao maior número posible de beneficiarios e incidindo, sobre todo, naqueles programas de especial interese para esta provincia.

Ao respecto, referiuse á inminente convocatoria do programa para a rehabilitación de vivenda a nivel de barrio, dotado para este ano con 11,5 M?. Dirixido a cidadáns e entidades locais, ten o obxectivo de axudalos a actuar sobre ámbitos municipais concretos. Ademais, a

s actuacións en Áreas de Rehabilitación Integral (ARI) e Áreas Rexurbe poderán financiarse tamén a través deste programa, grazas ás xestións realizadas pola Xunta.

acadar o 80% do investimento –cun límite de 21.400 euros por vivenda– para

mellorar ou rehabilitar as súas vivendas para obter un aforro enerxético de, polo menos, o 30%.

Os concellos poderán realizar a

ctuacións complementarias de urbanización, reurbanización ou mellora da contorna física no ámbito delimitado. Para servizos de oficina de rehabilitación ?como as actuais das ARI? que faciliten a xestión das actuacións poderán recibirata 800 ? por vivenda rehabilitada.

a semana que vén tamén se convocará o Bono de alugueiro social, co que se mobilizarán ata o ano 2026 preto de 15 millóns de euros para cubrir o 100% do custo do arrendamento da vivenda habitual d

os colectivos máis vulnerables da Comunidade.

A conselleira tamén fixo balance da resposta da cidadanía tras a convocatoria do Bono alugueiro mocidade e a

vanzou que desde o pasado venres se rexistraron máis de 4.000 solicitudes por parte do colectivo de

entre 18 e 35 anos

acceder a unha axuda mensual de ata 250 euros para o pago da renda da súa vivenda habitual.

