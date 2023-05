A Xunta anticipará aos concellos o 50% dos fondos do Plan Concertado para axudalos no financiamento dos servizos sociais comunitarios

O importe total que se abonará é de 6,8 M?

Normal 0 21 false false false ES ZH–CN AR–SA

Santiago de Compostela, 8 de maio de 2023

A Xunta de Galicia prevé ingresar a partir da vindeira semana aos Concellos o anticipo do Plan Concertado deste ano, que se corresponde co 50% do importe adxudicado no exercicio 2022. O montante total que se aboará neste anticipo é de 6,8 millóns de euros e xa se lle notificou aos entes locais.

A maior parte dos fondos do Plan Concertado están dirixidos á contratación de traballadores sociais, educadores sociais e outras categorías que forman parte do persoal dos servizos sociais comunitarios dos concellos. Así mesmo, este plan serve para apoiar ás corporacións municipais no desenvolvemento de programas de inclusión e no mantemento de centros de emerxencia social.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando