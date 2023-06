A Xunta anima ás pemes galegas a innovar seguindo o exemplo de empresas como Jim Sports

A directora da Axencia Galega de Innovación, Patricia Argerey, visitou a empresa de Palas de Rei, que está inmersa nun proceso de innovación para incrementar a súa produtividade e facer fronte aos retos do mercado

Nas vindeiras semanas, publicarase a convocatoria da liña de axuda InnovaPeme orientada a apoiar a incorporación da innovación e o deseño nas pemes



Normal 0 false false false GL X–NONE X–NONE

Palas de Rei (Lugo), 6 de xuño de 2023

A directora da Axencia Galega de Innovación da Xunta de Galicia, Patricia Argerey, visitou esta mañá en Palas de Rei a empresa Jim Sports, dedicada á fabricación e distribución de equipamento deportivo. Argerey destacou o exemplo da peme lucense como caso de éxito de innovación continua para facer fronte aos retos do mercado, a través da dixitalización e automatización dos procesos de produción, loxística e almacenaxe para incrementar a súa produtividade ou a escoita activa dos consumidores e do mercado para adiantarse aos cambios nas necesidades dos seus clientes, entre outros aspectos.

Argerey lembrou que a innovación non é só unha cuestión relativa a grandes empresas tecnolóxicas, pois está ao alcance de todas, independentemente do seu tamaño, localización ou sector. Tamén apuntou que Jim Sports, situada nun concello rural, fabrica e distribúe material deportivo para máis de 30 disciplinas, conta con máis de 17.000 referencias no seu catálogo de produtos.

Pola súa banda, os representantes de Jim Sports aproveitaron para explicar os novos proxectos nos que está inmersa destacando a futura creación dun depósito aduaneiro público, co que espera gañar competitividade para as súas empresas e tamén para as que queiran facer uso do mesmo, axudando así a dinamizar a zona.

Argerey aproveitou para lembrar que nas vindeiras semanas se publicará a convocatoria da liña de axuda InnovaPeme, que ten como obxectivo apoiar ao tecido empresarial a incorporar a innovación e o deseño nos seus procesos produtivos, dotada con 4,5 millóns de euros.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando