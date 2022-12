A Xunta anima as modistas galegas a formar parte da marca Artesanía de Galicia

A xerente da Fundación Artesanía de Galicia, Elena Fabeiro, participou esta mañá no I Congreso Modistas Galicia, no que falou da relevancia histórica deste oficio tradicional na Comunidade, así como da marca como un valor de futuro para estas profesionais



A marca Artesanía de Galicia engloba diferentes epígrafes vinculados a este oficio coma o de modista, xastre, bordado, tecidos ou encaixe

Normal 0 21 false false false ES ZH–CN AR–SA

Santiago de Compostela, 13 de decembro de 2022

A xerente da Fundación Artesanía de Galicia, Elena Fabeiro, participou esta mañá no I Congreso Modistas Galicia, celebrado no Museo do Pobo Galego en Santiago de Compostela. Durante a súa intervención, a xerente destacou o papel desenvolvido tradicionalmente polo colectivo de modistas nas vilas e cidades galegas que máis adiante se converterían tamén nun piar fundamental das grandes empresas téxtiles.

Elena Fabeiro destacou que hoxe en día a sociedade está a volver confiar nas vantaxes dos oficios artesanais, que permiten un consumo máis consciente e unha produción máis sostible, grazas á elaboración de prendas á medida, únicas e duradeiras. Neste sentido, sinalou que a marca Artesanía de Galicia avala o traballo deste colectivo de artesás e artesáns posto que existen unha serie de actividades artesanais vinculadas a este oficio recollidas no Rexistro Xeral de Artesanía da Xunta como son modista/o, xastre/a, elaboración de tecidos, encaixes, bordados, peletería, sombreiraría, decoración de teas, centón, calceta e gancho e, moi especialmente, a produción de traxes tradicionais, que segue a ter unha grande importancia en Galicia.

Dentro destes últimos, atópanse tamén os traxes tradicionais de Entroido, de vital importancia en certas zonas de Galicia coma o sur de Ourense (cigarróns, peliqueiros, pantallas, felos, etc.) ou nesta mesma comarca de Compostela, cos xenerais da Ulla.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando