A Xunta anima a consumir peixes e mariscos galegos nas rutas gastronómicas da campaña ‘Galicia sabe aMar’ que chegará a toda España

Os catro itinerarios pasarán por un total de 260 municipios vencellados co Camiño de Santiago e que suman arredor de 13 millóns de habitantes

Esta iniciativa permitirá degustar unha selección de receitas elaboradas con produtos certificados do mar e da terra para enxalzar a gran variedade e calidade de recursos de orixe mariña que ofrece a comunidade

A campaña promocionará por todo o territorio nacional a excelencia das súas materias primas ao tempo que renderá homenaxe ao labor que realizan os profesionais dos distintos eios da cadea mar–industria de Galicia



Santiago de Compostela, 15 de febreiro de 2023

O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, asistiu hoxe na praza do Obradoiro á posta de longo de catro rutas de foodtrucks que percorrerán preto de 260 municipios de toda España vencellados co Camiño de Santiago para promocionar a calidade e versatilidade dos produtos galegos do mar ao abeiro da campaña Galicia sabe aMar e animar á cidadanía a consumilos

O acto, no que tamén participou a conselleira do Mar, Rosa Quintana, serviu para enxalzar a gran variedade de peixes e mariscos cos que conta a comunidade –as lonxas galegas comercializan máis de 300 especies diferentes– e as especiais características deses produtos, da máxima frescura e calidade

Santiago de Compostela converteuse así no punto de partida dos percorridos das catro foodtrucks, unhas rutas que coinciden con outros tantos Camiños de Santiago e nas que visitarán en primeiro lugar distintas localidades galegas para despois poñer rumbo a outras comunidades. Os seus destinos finais serán Irún, Pamplona, Sevilla e Valencia, respectivamente

Os catro vehículos percorrerán case 6.400 quilómetros deses máis de 250 municipios que suman arredor de 13 millóns de habitantes e permanecerán neles entre un e tres días ofrecendo unha degustación ao mediodía e outra pola tarde. En total realizaranse preto de 1.000 degustacións e serviranse máis de 200.000 petiscos.

As persoas que se acheguen a estas foodtrucks rotuladas co lema Galicia sabe aMar poderán probar algunhas das 10 receitas que se van elaborar con produtos certificados do mar (como o berberecho de Noia, o bonito do norte, o mexillón de Galicia ou peixes e mariscos co selo pescadeRías) xunto con outros da terra con denominación de orixe como as fabas, o mel, os pementos, os queixos, o pan e as patacas.

Deste xeito a campaña de promoción dos produtos do mar de Galicia –posta en marcha en 2021 para, entre outros obxectivos, render homenaxe a milleiros de profesionais que durante a pandemia traballaron arreo para que nos fogares galegos non faltase un prato de peixe– achegará á cidadanía elaboracións como choco con fabas de Lourenzá, navallas en mollo de pemento de Herbón ou zamburiñas en escabeche con garavanzos. Con elas, mostrarase a súa calidade e o gran labor que realizan os profesionais dos distintos elos da cadea mar–industria de Galicia.

A primeira das catro rutas gastronómicas partirá de Santiago de Compostela e finalizará en Irún tras percorrer cidades como A Coruña, Ferrol, Xixón, Santander, Bilbao a San Sebastián. Este mes a súa presenza en Galicia centrarase en Santiago de Compostela (do 16 ao 18), Rianxo (o 19 e o 20), Boiro (23 e 24), A Pobra do Caramiñal (25) e Ribeira (26 e 27).

A segunda ruta pasará por Lugo, León, Burgos e Logroño antes de rematar en Pamplona. Nestes primeiros días visitará Negreira (mañá), Vimianzo (o venres), Zas (o sábado), Santa Comba (19 e 20), Coristanco (23), Cerceda (24) e Ordes (25 e 26)

A terceira foodtruck terá como principais paradas Pontevedra, Vigo, Ourense, Zamora, Salamanca, Cáceres, Mérida e Sevilla. Non obstante, o seu percorrido por Galicia fará que pase por Ames (mañá e pasado), Brión (o sábado), Salvaterra de Miño (o domingo), Teo (os días 22 e 23), Padrón (24), Valga (25) e Caldas de Reis (26).

O cuarto itinerario pasa por Astorga, Valladolid, Segovia, Madrid, Toledo, Albacete e remata en Valencia

. Antes de dar o salto a territorio nacional visitará mañá Vila de Cruces, o venres e o sábado Lalín, o domingo Silleda, os días 22 e 23 A Estrada, o 24 Ponte Caldelas, o 25 Salceda de Caselas, o 26 Vedra e o 28 de febreiro e o 1 de marzo, Ponteareas.





