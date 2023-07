A Xunta analiza coa confraría de pescadores da Guarda a situación do sector e as necesidades dos profesionais da súa área de influencia

O conselleiro do Mar, Alfonso Villares, visitou hoxe a confraría de pescadores da Guarda e mantivo un encontro cos seus representantes no que analizaron a situación do sector marítimo–pesqueiro e as necesidades dos profesionais da súa área de influencia. O titular de Mar, que estivo acompañado polo delegado territorial da Xunta en Pontevedra, Agustín Reguera, e pola directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Susana Rodríguez, abordaron distintas cuestións de interese para a actividade marítimo–pesqueira como as melloras que está a acometer Portos de Galicia no peirao local co obxectivo de mellorar as condicións de traballo dos distintos operadores portuarios.

Esta é a primeira xuntanza que mantén o conselleiro cos responsables da confraría da Guarda desde que asumiu o cargo e enmárcase nos contactos que está a manter con distintas entidades do sector para coñecer as súas inquedanzas e preocupacións co obxectivo de buscar posibles solucións. Estes encontros son especialmente relevantes para resolver cuestións da operativa diaria dos traballadores da pesca e do marisqueo, así como para coñecer a evolución da actividade nas distintas zonas tendo en conta o impacto que tivo a pandemia pola covid–19, as dificultades derivadas da guerra en Ucraína ou a espiral inflacionista na que está inmersa a economía nos últimos meses





