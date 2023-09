A Xunta analiza coa Asociación Nacional de Mulleres da Pesca as necesidades e as demandas das súas socias

Normal 0 21 false false false ES ZH–CN AR–SA

Santiago de Compostela, 17 de setembro de 2023

O conselleiro do Mar, Alfonso Villares, reuniuse esta semana coas representantes da Asociación Nacional de Mulleres da Pesca (Anmupesca), coas que abordou a importancia de apostar polo asociacionismo para poñer en valor a aportación feminina ao sector pesqueiro e ás actividades vencelladas tanto en Galicia como en España. O titular de Mar escoitou as inquedanzas, preocupacións e demandas das traballadoras do mar galegas e apostou por sumar esforzos e avanzar en posibles solucións.

O conselleiro manifestoulles ás responsables de Anmupesca o seu convencemento de que o complexo mar–industria galego non se entendería sen as achegas realizadas polas mulleres e apostou por continuar a mellorar a súa presenza e representatividade en todos os ámbitos do sector. Esta xuntanza enmárcanse na rolda de contactos que mantén de xeito periódico a Consellería do Mar coas distintas asociacións do sector para coñecer a súa situación e avanzar en propostas adaptadas ás necesidades de cada colectivo.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando