A Xunta ampliará en 5.000 as horas anuais do Servizo de Axuda no Fogar que financia á Mancomunidade do Ribeiro

O obxectivo é que o ente supramunicipal poida continuar atendendo a aquelas persoas que se encontraban á espera do servizo

O Goberno galego destinará preto de 370.000 euros en máis de 30.000 horas de anuais de SAF

Normal 0 21 false false false ES X–NONE X–NONE

Leiro (Ourense), 23 de xaneiro de 2023

A conselleira de Política Social e Xuventude, Fabiola García, mantivo unha reunión co presidente da Mancomunidade do Ribeiro, Francisco José Fernández, ao que lle comunicou que a Xunta ampliará en 5.000 as horas anuais do Servizo de Axuda no Fogar (SAF) financiadas para atender a aquelas persoas dos concellos que forman parte do ente supramunicipal e están á espera do servizo.

Durante o encontro, mantido na Concello de Leiro, Fabiola García e Francisco José Fernández abordaron a necesidade de continuar mellorando a colaboración entre Administracións públicas para garantir servizos de proximidade aos municipios do rural, máis en concreto ás persoas maiores.

Neste sentido, o Goberno galego incrementará en 60.000 euros o financiamento do SAF da Mancomunidade de Leiro. Deste xeito, pon á disposición da agrupación local preto de 370.000 euros para máis de 30.000 horas anuais neste servizo e atender a case un centenar de veciños.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando