A Xunta amplía o programa Territorio Cultura con 15 proxectos en 57 concellos do rural

O conselleiro de Cultura, Román Rodríguez, mantén unha xuntanza de traballo cos promotores das iniciativas apoiadas na segunda convocatoria deste fondo para dinamizar e diversificar a oferta cultural en zonas non urbanas

Os concellos de Cerdedo–Cotobade, A Pobra do Brollón, As Pontes de García Rodríguez e Sarria asistiron á reunión, na que participaron tamén 11 empresas con accións de danza, teatro, música, audiovisual, literatura, patrimonio inmaterial ou innovación cultural

Normal 0 21 false false false ES X–NONE X–NONE

Santiago de Compostela, 28 de abril de 2023

A Xunta de Galicia suma 15 novos proxectos de dinamización do rural galego ao seu programa Territorio Cultura, no marco do que contribúe a ampliar e diversificar a oferta cultural galega en áreas non urbanas. Coa resolución desta segunda quenda de subvencións ao abeiro deste fondo. As axudas de 660.000 euros –aproximadamente a mesma cantidade o ano pasado– diríxense a empresas privadas que desenvolverán unha trintena de propostas en 85 concellos das catro provincias.

O conselleiro de Cultura, Educación, FP e Universidades, Román Rodríguez, mantivo esta mañá na Cidade da Cultura unha reunión de traballo cos responsables destas iniciativas para coñecer máis en detalle os seus obxectivos e contidos. Aproveitou, así mesmo, para felicitalos por apostar pola cultura como motor de revitalización do rural, que se deixa notar tamén nos ámbitos social, turístico e económico.

O director da Axencia Galega das Industrias Culturais, Jacobo Sutil, asistiu tamén a esta reunión, na que participaron as 11 empresas subvencionadas na segunda convocatoria destas axudas, así como os representantes dos catro concellos apoiados: Cerdedo–Cotobade, A Pobra do Brollón, As Pontes de García Rodríguez e Sarria.

Os proxectos abranguen numerosas accións de exhibición, divulgación, formación ou concienciación social e medioambiental, dirixidas a públicos moi diversos en ámbitos como a danza, o teatro, a música, o audiovisual, a literatura, as artes plásticas, o patrimonio inmaterial ou a innovación cultural.

Todas elas responden á finalidade de Territorio Cultura no sentido de reforzar e desenvolver as capacidades do sector cultural para acadar un tecido sólido máis alá dos grandes núcleos urbanos e contribuír, deste xeito, a incrementar a actividade cultural nas contornas rurais. Ao tempo, búscase activar procesos culturais nestas zonas que afonden nos vínculos individuais e sociais co territorio, ofrecendo novas oportunidades laborais, estables e de calidade, no eido cultural.

Ao igual que na primeira convocatoria de 2022, as axudas desta segunda quenda distribúen entre dúas modalidades unha dotación de máis de 660.000 euros ao abeiro do Mecanismo Europeo de Recuperación e Resiliencia dos Fondos Next Generation EU.

A través da primeira delas, destinada á iniciativa privada, apóianse 11 novas propostas, entre as que se atopan Territorio Novoneyra como parte da programación expandida do VIII Festival dos Eidos, que inclúe actividades literarias en seis concellos da montaña lucense; o proxecto de danza Creación, investigación, redes e territorio, impulsado por A Casa Vella en Allariz, Baños de Molgas, A Bola, Vilar de Santos e Xunqueira de Ambía; Os andares, para a realización de documentais en formato audiopaseo nos concellos dos Ancares lucenses; Laboratorio mutante para a ecoloxía dos saberes, ideado por Outonía como unha proposta participativa de innovación cultural que se despregará en oito municipios de Lugo e Ourense; Mariña inmaterial, organizado por Ouvirmos para a recollida de patrimonio inmaterial en centros de maiores de Cervo, Barreiros, Trabada, O Valadouro e Xove cara á súa posterior difusión en diferentes formatos; e Cóntame un mundo, en localidades de oito concellos das provincias da Coruña, Lugo e Ourense, centrado tamén na recollida da tradición oral a través de foros con persoas da terceira idade e na súa transmisión ao resto de xeracións.

Tamén se atopan nesta listaxe Aldea Nova Ribeiro–Ribeira en Carballedo, Chantada, Leiro, Monforte de Lemos e O Saviñao, con experiencias que vinculan o medio ambiente coa arte e a ciencia; Cinema circulante, para lle achegar o mundo audiovisual ao público dunha decena de concellos lucenses e ourensáns; Lugares vivos, cunha programación que mestura o patrimonio cultural e natural da Ribeira Sacra coa música; A gárgola no rural, espectáculo multidisciplinar de A Xanela do Maxín arredor do que se desenvolverán diferentes accións de formación, difusión cultural e exhibición na Capela, Lousame, Meis, Toques e Zas; e Xacobeo Clarinet Fest, con concertos e cursos sobre este instrumento, que terá lugar en Lalín.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando