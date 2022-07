A Xunta amplía as prazas no centro de día público autonómico da Pobra do Caramiñal ata chegar ás 30

Normal 0 21 false false false ES JA AR–SA

A Pobra do Caramiñal (A Coruña), 5 de xullo de 2022

A Xunta ampliou as prazas de atención no centro de día público autonómico da Pobra do Caramiñal ata chegar ás 30. A conselleira de Política Social e Xuventude, Fabiola García, visitou esta mañá as instalacións onde sinalou que con esta ampliación, increméntase a capacidade de atención deste centro que leva seis anos ofrecendo coidados, agarimo e atencións aos veciños da comarca do Barbanza.

A conselleira lembrou que o Goberno galego aposta por aqueles servizos de proximidade que permitan que as persoas maiores poidan recibir atención ao tempo que seguen vivindo nas súas casas e no seu lugar de sempre. A Xunta multiplicou por catro o número de prazas financiadas con fondos públicos desde o ano 2009 ata chegar ás preto de 3.900 que existen na actualidade.

