A Xunta amplía en 2M€ as axudas para que particulares e familias poidan adquirir vehículos eficientes

?O Diario Oficial de Galicia publica o luns a ampliación do orzamento para Renove Automoción, medida incluída no Plan de Choque autonómico coa que se pretenden cubrir solicitudes recibidas que estaban en lista de espera e sumar novos beneficiarios

?Ata o de agora concedéronse preto de 900 axudas, o que permitiu mobilizar en Galicia ao redor de 18 millóns de euros

Santiago de Compostela, 16 de abril de 2022.–

A Xunta de Galicia publicará o próximo luns, 18 de abril, no Diario Oficial de Galicia (DOG), a ampliación de crédito para o programa Renove Automoción, co obxectivo de seguir apoiando a substitución do parque automobilístico e chegar a máis beneficiarios –particulares e familias–.

O Goberno galego, a través da Vicepresidencia económica, convocara a principios de ano esta orde de axudas por un importe de 2,5 millóns de euros, recibindo unha boa acollida, pois ata agora xa se beneficiaron preto de 900 familias e empresas, favorecendo a mobilización público–privada de ao redor de 18M?. Agora, e no marco do Plan de Choque impulsado pola Xunta, súmanse dous millóns de euros máis ao Renove Automoción co obxectivo de cubrir, aproximadamente, outras 740 solicitudes, entre solicitudes xa recibidas –e que estaban en lista de espera– e as de novos particulares interesados na adquisición de vehículos enerxeticamente eficientes.

s axudas son de concorrencia non competitiva ?é dicir, por orde de chegada das solicitudes? e tramítanse a través das entidades colaboradoras. Oscilan entre os 3000 e os 4000 euros segundo o tipo de vehículo, dos cales o Goberno galego achega 2000 e 3000, respectivamente, e o concesionario, 1000. A contía increméntase nun 20% para familias numerosas, polo que os apoios poden acadar os 3400 e 4600 euros.

A convocatoria inclúe a adquisición de vehículos novos ?turismos e furgonetas? cun custo inferior ou igual a 40.000 euros. Será requisito imprescindible que a persoa beneficiaria acredite a baixa definitiva en circulación dun vehículo a achatarrar de, polo menos, 10 anos no caso dos turismos e de cinco no das furgonetas. Polo tanto, entre os obxectivos está promover a substitución de vehículos de certa antigüidade ?o parque móbil galego ten unha media de 14 anos? por outros novos e eficientes que reduzan a emisión de gases de efecto invernadoiro e melloren a calidade do aire.





