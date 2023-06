A Xunta amosa o potencial da economía social no Salón da alimentación de Silleda da man da Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade

Once entidades mostrarán os seus servizos e produtos no expositor da Economía Social instalado polo departamento autonómico no recinto feiral de Silleda

Neste espazo daranse a coñecer novas aplicacións dixitais nacidas de firmas de economía social e poderanse degustar xeados, viños, queixos ou produtos da horta

A Xunta destina este ano máis de 42 millóns de euros a apoiar esta fórmula de emprendemento e desenvolvemento económico

A Administración autonómica traballa na II Estratexia galega da Economía Social 2023–2026, coa que se estima crear 3.500 novos postos e constituír 400 novas entidades dentro da economía social



A Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade estará presente un ano máis no Salón de Alimentación do Atlántico, Salimat, que se celebrará en Silleda (Pontevedra) do 8 ao 11 de xuño. O departamento autonómico contará cun espazo propio para poñer en valor os beneficios da economía social como modelo que avoga pola diversificación, a proximidade e o benestar.

A montaxe da Xunta de Galicia contará coa presenza de 11 empresas que representan á economía social, pertencentes aos sectores de produtos lácteos e derivados (Bico de Xeado, Poductores del Campo de Capela e Queixería Gaia); hortofrutícola (Postoiro e Terras da Mariña); cárnico (Cogal e Tres Fuciños); vitivinícola e outras bebidas (Andaina Pro Saúde Mental e Bodega Cooperativa Jesús Nazareno); e doutros produtos (Galicloud e Primicias Raíña).

A Administración autonómica brinda a estas firmas a oportunidade de dar coñecer os seus servizos e ofrecer degustacións dos seus produtos autóctonos como queixos, allos, cabazos e cebolas, fabas, carnes, viños, xamóns, zumes ou xeados. As entidades, ademais, poden aproveitar a súa presenza para reforzar as súas relacións comerciais nun escaparate que dá cabida á gran distribución e a empresas de menor tamaño que ofrecen produtos de calidade, artesáns, gourmet, ecolóxicos e innovadores.

Coa súa presenza, Galicia quere referendar o seu compromiso coa economía social, un modelo relevante para o fomento do consumo de proximidade. En 2023 a Xunta está a apoiar esta fórmula de emprendemento con máis de 42 millóns de euros, artellados en tres grandes eixos: difusión da economía social, creación e consolidación de iniciativas de economía social, e promoción do emprego inclusivo.

O Goberno galego está a traballar, por outra banda, no deseño da II Estratexia galega da Economía Social 2023–2026, coa que se estima crear 3.500 novos postos de traballo baixo o paraugas desta modalidade de negocio e constituír 400 novas entidades.

O documento, que se desenvolverá de xeito transversal en colaboración cos distintos departamentos autonómicos, aspira a mellorar as competencias das persoas e as capacidades das entidades dentro da economía social, para enfrontar os retos do novo contexto socioeconómico e para consolidar o seu crecemento continuo en Galicia.

A nova estratexia apoiará o posicionamento deste modelo nos sectores tecnolóxico e dixital, verde, industrial e sustentable. Seguir a impulsar a presenza feminina na economía social e facer que este modelo resulte atractivo á mocidade son dous dos puntos de partida do documento co que tamén se quere seguir a reducir o tempo de constitución das entidades a polo menos 37 días de media e profesionalizar o traballo do sector.

Este modelo económico vén demostrando un gran dinamismo nos últimos anos en Galicia, comunidade pioneira á hora de lexislar sobre a materia. Máis de 7.000 entidades e empresas seguen esta fórmula na comunidade, o que representa cerca do 7% do PIB.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando