A Xunta amosa o patrimonio musical de Galicia arredor da Semana Santa no encontro de bandas e agrupacións ‘BSO23’

Preto de 300 instrumentistas e seis bandas e agrupacións musicais das cidades de Viveiro e Ferrol participan hoxe en Compostela neste certame



O encontro ofrece aos músicos a oportunidade de compartir experiencias e completar a súa formación nas disciplinas de composición, instrumentación de vento e percusión



Santiago de Compostela, 4 de febreiro de 2023.–

Preto de 300 instrumentistas e seis bandas e agrupacións musicais das cidades de Viveiro e Ferrol participan hoxe en Santiago de Compostela no certame BSO23 ? Banda Sonora Orixinal da Túa Paixón, un encontro destinado a pór en valor o patrimonio musical que temos en Galicia vencellado ás celebracións da Semana Santa.

Todos eles comparten na Cidade da Cultura unha xornada de convivencia e intercambio de experiencias, ademais de ter a oportunidade de complementar a súa formación musical en tres disciplinas fundamentais nestas agrupacións: a composición, a instrumentación de vento e a percusión. Isto é posible da man de tres relatorios impartidos por especialistas de prestixio como o director musical da Banda Sinfónica de Triana, Manuel Alejandro González Cruz; o director da Escola Internacional de Corneta, Vicente Moreno, e o director de RedeGaita, Jhonathan Ferreira.

O prato forte do certame chega pola tarde coa Mostra de música confrade, coas actuacións da Banda Naval e a Banda Nosa Señora da Misericordia ?ambas de Viveiro?, a Agrupación Musical do Santísimo Cristo da Boa Morte, a Banda Nosa Señora do Nordés, a Banda Ferrol da Confraría de Dores e a Agrupación Musical Nosa Señora do Carme ?todas de Ferrol?.

No encontro entréganse, ademais, catro mencións de honra a Víctor Costa, presidente e fundador da Banda Naval de Viveiro; Iago Vázquez, director musical da AM Nosa Señora do Carme de Ferrol; Jhonathan Ferreira, director de RedeGaita, e Jacobo Otero, instrumentista compostelán que tocou en bandas de Santiago, Viveiro e Ferrol. O acto conta coa participación da directora xerente da Cidade da Cultura, Ana Isabel Vázquez.

En Galicia cóntanse arredor dunha vintena de bandas de música de Semana Santa, que se concentran fundamentalmente en Ferrol, Viveiro, Santiago e Pontevedra. Con todo, o número de formacións musicais que participan en Galicia en actos vencellados a eventos desta celebración relixiosa é aínda maior, pois moitas das bandas están integradas por confrades e teñen un carácter amador.

Ademais, súmase a participación das bandas de gaitas ?que en Galicia xogan un papel esencial na interpretación de marchas procesionais? e as bandas de música populares ?imprescindibles tamén no acompañamento das procesións?, polo que o número de músicos que participan nestas celebracións relixiosas configura un importante patrimonio da nosa cultura tradicional.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando