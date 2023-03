A Xunta amosa o novo centro integral de saúde da residencia a persoal e responsables de atención primaria de Lugo

Ao longo da xornada visitarán as instalacións os traballadores do centro de saúde da Milagrosa, do PAC e do 061, ou os representantes sindicais do persoal

O luns celebrarase unha xornada de portas abertas para a cidadanía



Lugo, 29 de marzo de 2023

A Xunta de Galicia amosou hoxe a representantes e persoal de Atención Primaria de Lugo as instalacións do novo Centro Integral de Saúde do barrio da Residencia, que entrará en funcionamento proximamente.

A primeira visita da xornada convocou aos xefes de servizo dos centros de saúde de Lugo e aos coordinadores de Enfermería. Asistiron tamén o delegado territorial, Javier Arias; a xefa territorial de Sanidade, Begoña Seco; o xerente da área sanitaria de Lugo, A Mariña e Monforte de Lemos, Ramón Ares; ou o coordinador de Servizos Técnicos desta área sanitaria, Fermín Janeiro.

O percorrido durou arredor de hora e media e serviu para apreciar a calidade construtiva das novas dependencias, nas que destacan en especial a amplitude de espazos, a luminosidade e a calidez que aporta o uso da madeira.

Ao longo do día tamén coñecerán o centro o persoal de urxencias do Punto de Atención Continuada e do 061, os representantes sindicais na xunta de persoal, os odontólogos, e os traballadores e traballadoras do centro de saúde da Milagrosa, entre outros.

O vindeiro luns celebrarase unha xornada de portas abertas á cidadanía, especialmente dirixida aos veciños e veciñas da Residencia. Están convocadas catro visitas durante a mañá, ás 10:30 horas, e ás 11:30, 12:30 e 13:30 horas, coa posibilidade de amplialas en función da demanda. As persoas interesadas en participar deben inscribirse e indicar o horario elixido no enderezo de correo electrónico

delegacion.territorial.lugo@xunta.gal

.

O CIS de Lugo supón un investimento de máis de 13 millóns de euros e converterase no primeiro centro destas características en entrar en servizo en Galicia.

Ocupa o edificio do antigo Hospital Materno–Infantil e será tamén a primeira dotación que se materializa no marco dos proxectos para o novo barrio da Residencia, onde o Goberno galego está investindo 32 millóns de euros en distintos servizos sociosanitarios.





