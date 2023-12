A Xunta amosa na Casa de Galicia en Madrid o talento xurdido da Escola de Arte Superior de Deseño de Lugo

A exposición Pasado–Presente–Futuro, que conmemora o 50 Aniversario do centro, foi inaugurada hoxe e poderá visitarse ata o 4 de xaneiro

Madrid, 5 de decembro de 2023

A Xunta

expón desde hoxe na Casa de Galicia en Madrid a mostra Pasado–Presente–Futuro, que conmemora o 50 Aniversario da Escola de Arte Superior de Deseño Ramón Falcón.

No acto de inauguración participaron o delegado territorial de Lugo, Javier Arias; o director da Casa de Galicia, Javier Vázquez, e o director do centro educativo, Ramón Cabarcos, entre outros. Poderá visitarse ata o xoves 4 de xaneiro nas salas Emilia Pardo Bazán e Álvaro Cunqueiro da institución, de 10:00 a 14:00 e de 16:00 a 20:00 horas de luns a venres, e os domingos e festivos en horario de mañá.

A exposición amosa o talento xurdido da escola de arte lucense e dá continuidade aos proxectos expositivos Cabeza, man, corazón e Futuro , levados a cabo en Lugo no primeiro semestre do ano. Preséntase como unha homenaxe a todas as persoas da comunidade educativa que percorreron as súa aulas e talleres, e está composta por obras de distinto formato dos seus titulados, hoxe profesionais das artes e do deseño.

O centro lucense é un referente para os futuros creadores galegos, ofrecendo unha formación de calidade nunhas instalacións que están sendo remodeladas co obxectivo de que sexan máis confortables, modernas, eficientes desde o punto de vista enerxético e respectuosas co medio ambiente.

A Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades inviste máis de 1 millón de euros na rehabilitación integral da sede, que constitúe unha notable mostra da mellor arquitectura feita na cidade no último terzo do século XX.

A escola tamén foi pioneira en ofertar ciclos plurilingües nas ensinanzas artísticas; o pasado curso implantou a modalidade en Serigrafía de grao medio e este ano incorporou tamén o ciclo plurilingüe do grao superior en Fotografía; en ambos casos optaron polo inglés como lingua estranxeira para o seu desenvolvemento. Ademais, imparte as especialidades de Deseño de interiores, Deseño gráfico, Cerámica e Gravado.

Os representantes da Xunta gabaron estes e outros aspectos da escola que “acreditan a calidade da súa oferta”. Ao respecto, o delegado da Xunta lembrou que Galicia reivindica que na nova Lei de Ensinanzas Artísticas do Goberno do Estado estas ensinanzas superiores obteñan o mesmo recoñecemento académico que os estudos universitarios.





