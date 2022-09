A Xunta agradece á mocidade voluntaria do programa Xacobeando o seu labor na conservación do Camiño

A directora xeral de Xuventude, Participación e Voluntariado, Cristina Pichel, acompañada da delegada territorial da Xunta en Ferrol, Martina Aneiros, visitou no centro cívico de Canido a exposición realizada polos mozos e mozas voluntarios europeos, que desde comezos de agosto participan no programa Xacobeando, realizando actuacións no Camiño Inglés ao seu paso por Ferrol e Neda. Durante o encontro, agradeceu aos participantes o seu labor na conservación das rutas do camiño e a recollida destas experiencias a través desta exposición.

O programa europeo Xacobeando, aprobado pola Axencia Executiva do Programa do Corpo Europeo de Solidariedade, permite reforzar a atención, promoción, sostibilidade e inclusión das rutas do camiño. Nel participan mozos e mozas de entre 18 e 30 anos procedentes de distintos países europeos como Letonia, Estonia, Portugal, Grecia, Lituania, Eslovaquia, Italia e España.

Normal 0 21 false false false ES JA AR–SA





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando