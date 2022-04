A Xunta agradece o labor do Pai Carlos Ortiz na inserción das persoas con discapacidade na sociedade galega

O Goberno galego xa lle fixera entrega, polo seu incansable traballo, do ma?ximo recon?ecemento da Comunidade Auto?noma, a Medalla de Galicia.

O director xeral de Maiores e Persoas con Discapacidade, Fernando Gonza?lez Abeijo?n,

agradeceu o labor do Pai Carlos Ortiz na inserción das persoas con discapacidade na sociedade galega. Fíxoo no recoñecemento póstumo que organizou a Asociación Galega San Francisco (Agasfra) ao relixioso no Centro San Francisco de Vigo.

O representante da Consellería de Política Social recordou que o pai Carlos Ortiz pelexou por ofrecerlle ás persoas con discapacidade a visibilidade, o coidado e a atención que merecen. Neste sentido, puxo en valor que, en recoñecemento do seu labor, a Administración autonómica entregoulle no 2001 o máximo recoñecemento da Comunidade Autónoma, a Medalla de Galicia.

Así mesmo, Fernando González Abeijón subliñou que toda a sociedade galega está en débeda con el por permitir que a discapacidade ocupe un lugar destacado tanto nas políticas públicas como no día a día de calquera cidadán. Ademais, agradeceu á Asociación Galego San Francisco a organización deste día de lembranza e agradecemento.

