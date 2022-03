A Xunta agradece o labor dos consellos económicos e sociais españois por promover acordos desde a unidade e o consenso para facer fronte a este contexto excepcional

O vicepresidente segundo e conselleiro de Economía, Empresa e Innovación, Francisco Conde, inaugurou en Santiago o Encontro anual destes organismos

Asegura que no momento actual, o urxente non debe afastar a sociedade galega do importante, que é manterse no camiño que conduce cara a unha Galicia máis dixital e máis verde







