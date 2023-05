A Xunta agradece a Gradiant a súa colaboración no Polo Aeroespacial e na nova estratexia RIS3 e anima a que participe na elaboración da futura Lei de ciencia e innovación

O vicepresidente económico e conselleiro de Economía, Industria e Innovación, Francisco Conde, asistiu esta tarde en Vigo ao Consello Consultivo de Gradiant

Vigo, 11 de maio de 2023

O vicepresidente primeiro e conselleiro de Economía, Industria e Innovación, Francisco Conde, asistiu esta tarde ao Consello Consultivo de Gradiant, onde agradeceu a súa colaboración no Polo Aeroespacial e na nova Estratexia de Especialización Intelixente (RIS3) de Galicia e animou á entidade a que participe na elaboración da futura Lei de ciencia e innovación.

Conde destacou que Gradiant cumpre 15 anos con enerxía, vitalidade e ilusión. Segundo os datos do centro tecnolóxico, 2022 pechou con récord de ingresos –8,66M?, un 44% máis que no ano anterior–, de proxectos europeos activos –cun total de 20– e de cadro de persoal, con 142 profesionais de alta cualificación traballando na nova sede. Ademais, segundo explicaron desde Gradiant, a previsión de crecemento en 2023 é do 22%.

Neste contexto, Conde considerou que é unha boa noticia que Gradiant siga involucrándose en novos proxectos e referiuse á aposta do centro por desenvolver novas liñas de I+D vinculadas ás tecnoloxías cuánticas, tendo en conta que Vigo será sede do Vigo Quantum Communication Center, que está comunicado con Santiago a través dunha ligazón de comunicación cuántica de longa distancia baseado en fibra óptica.

O vicepresidente económico destacou a contribución de Gradiant para consolidar en Galicia un ecosistema de I+D+i forte, conectado e competitivo.





