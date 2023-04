A Xunta agradece á comunidade científica o esforzo realizado durante a covid-19

A directora da Axencia Galega de Innovación, Patricia Argerey, participou na presentación dos resultados de oito proxectos de I+D+I da Universidade de Santiago de Compostela que contaron co apoio da Administración autonómica

Santiago de Compostela, 25 de abril de 2023

A directora da Axencia Galega de Innovación (Gain), Patricia Argerey, participou esta mañá no acto de presentación de resultados de oito proxectos de I+D+i relacionados coa covid–19 desenvolvidos pola Universidade de Santiago de Compostela co apoio da Xunta de Galicia. Neste contexto, a directora de Gain agradeceu á comunidade científica o esforzo realizado desde o comezo da pandemia por atender a chamada urxente da Administración e atopar saídas fronte á covid–19.

En concreto, os proxectos presentados hoxe foron apoiados pola convocatoria de rescate de proxectos presentados ao Instituto de Salud Carlos III, pero que non obtiveron financiamento deste, e o programa Conecta Covid, dirixido a apoiar proxectos de I+D+i orientados á mellora da competitividade das pemes galegas e á súa transición dixital para contribuír á recuperación económica tras a pandemia. Conecta Covid foi cofinanciado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder) dentro do programa operativo Feder Galicia 2014–2020 como parte da resposta da Unión á pandemia da covid–19,

A Universidade de Santiago de Compostela traballou no desenvolvemento dunha vacina; de ferramentas para un diagnóstico temperán e terapia antiviral; nunha proba rápida para a detección precoz da covid; ou novos axentes antivirais para o tratamento da pandemia. En colaboración co sector produtivo, a USC investigou en sistemas de desinfección intelixente para o control da propagación aérea da covid–19; solucións diagnósticas e terapéuticas de segunda xeración; a detección rápida e automatizable do virus da covid baseada en PCR, nanotecnoloxía e microfluídica; ou o desenvolvemento de nanoterapias para a prevención e tratamento da covid–19.

A directora da Axencia apuntou que os proxectos acadaron os resultados agardados, permitiron avanzar no coñecemento da enfermidade e mesmo contribuíron a desenvolver tratamentos e terapias que poden ser de utilidade para abordar outras doenzas. Ademais, axudaron a avanzar na dixitalización das pemes galegas para facelas máis competitivas e resilientes tras a pandemia. O enfoque cara ás persoas e a transición dixital son precisamente dúas prioridades transversais da nova Estratexia de Especialización Intelixente (RIS3) de Galicia 2021–2027.

Normal 0 false false false GL X–NONE X–NONE





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando