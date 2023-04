A Xunta agradece aos pediatras de Atención Primaria o seu labor de difusión do novo calendario vacinal

A difusión ás familias da introdución de novas vacinas contra a meninxite, o virus do papiloma humano ou a gripe, permite acadar altas taxas de cobertura entre a poboación infantil

Santiago de Compostela, 22 de abril de 2023

A xerente do Sergas, Estrella López–Pardo, destacou hoxe que Galicia é unha das comunidades cun calendario de vacinación infantil máis completo, con novidades como a vacina fronte ao virus do papiloma humano nos varóns; a vacina fronte ao meningococo B; e, de xeito pioneiro, a vacina antigripal para a cativada de 6 a 59 meses.

Segundo remarcou a xerente na inauguración da XVI Reunión anual da Asociación Galega de Pediatría de Atención Primaria, “este calendario está a ter altas taxas de cobertura grazas á implicación dos pediatras do primeiro nivel asistencial na súa divulgación”, por iso pediulles o seu apoio para promover as novas inmunizacións que a Xunta aprobou para este calendario, que son a do rotavirus e a do virus respiratorio sincitial.

Referíndose ao cambio de modelo na atención primaria, a xerente indicou que os profesionais son unha parte fundamental, “pois sodes os que mellor coñecedes as necesidades dos nosos pacientes”.





