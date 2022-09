A Xunta adxudicará este ano máis de 64.750 metros cadrados de solo empresarial na provincia de Lugo

Ángeles Vázquez pon en valor a recente adxudicación por preto de 51.000 euros da redacción dos proxectos de urbanización de tres novas fases do parque industrial das Gándaras, que inclúen un total de 188.472 m2



A nova Lei de áreas empresariais de Galicia é pioneira a nivel estatal e antes de que remate o este mes debaterase no Parlamento a súa aprobación definitiva



O obxectivo é dotar á Comunidade de espazos competitivos, funcionais e totalmente equipados

A Xunta de Galicia adxudicará este ano máis de 64.750 metros cadrados de solo empresarial na provincia de Lugo, segundo salientou a conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez, nunha reunión mantida con representantes do tecido produtivo provincial

Durante o encontro, no que estivo acompañada do delegado territorial da Xunta en Lugo, Javier Arias, a conselleira explicou que no que vai de ano o Goberno galego xa adxudicou máis de 43.500 m2 de solo empresarial, aos que hai que engadir os 21.218 m2 que se prevé adxudicar proximamente.

Logo de incidir en que a Xunta “certifica, unha vez máis, o seu compromiso con Lugo, potenciando o emprego e o asentamento”, Ángeles Vázquez puxo en valor a recente adxudicación por preto de 51.000 euros da redacción dos proxectos de urbanización de tres novas fases –IV–V e VIIa– do parque empresarial das Gándaras, que inclúen un total de 188.472 m2.

A maiores, segundo dixo a conselleira, estanse a executar as obras de urbanización da terceira fase, que xunto ás da segunda fase –rematadas en decembro do ano pasado–supoñen un investimento por parte da Xunta de 5,94 millóns de euros.

Ángeles Vázquez tamén na reunión lembrou que a segunda modificación do Plan Sectorial de Ordenación de Áreas Empresariais de Galicia (PSOAEG) está na actualidade no período de exposición pública. Esta reforma inclúe a creación e modificación de solo en 19 concellos, dos que tres corresponden á provincia de Lugo –O Corgo, Palas de Rei e O Valadouro–.

Durante a reunión, a conselleira puxo en valor a nova Lei de áreas empresariais de Galicia, pioneira a nivel estatal e cuxa aprobación definitiva se debaterá antes de que acabe este mes no Parlamento, e que busca “simplificar, axilizar e planificar o presente, pero, sobre todo, o futuro inmediato” na creación de solo garantindo o equilibrio entre o uso sustentable do territorio e a actividade económica. O obxectivo é dotar á Comunidade de espazos competitivos, funcionais e totalmente equipados.

Así mesmo, con esta nova normativa o Goberno galego reforza o seu compromiso de colaboración coas administracións locais ao darlle rango de lei á iniciativa dos concellos emprendedores

–

posta en marcha en 2017 e que conta xa con 152 municipios adheridos

–

, cuxo obxectivo é sumar esforzos a prol da reactivación e dinamización da economía e para contribuír á captación e fixación de investimentos para a nosa comunidade.

Nesa liña, a Xunta dará prioridade aos concellos emprendedores en ordes de axudas que se convoquen en réxime de concorrencia competitiva para impulsar o emprego, o comercio local ou proxectos relacionados coa industria. E, pola súa banda, os concellos achegarán ao tecido produtivo máis simplificación administrativa, máis facilidades de acceso a solo industrial e máis incentivos fiscais.

A nova normativa tamén insiste na necesidade de garantir a conservación destas áreas para o que se inclúe a creación de entidades que velarán tanto polo mantemento das infraestruturas e servizos de ámbito como pola súa actualización e modernización.

A conselleira fixo fincapé en novas figuras como as reservas estratéxicas de solo ou os plans estruturantes, que fixan os parámetros básicos de ordenación dunha área empresarial y cuxa tramitación máis áxil permitirá reducir de 21 a 9 meses a aprobación dun proxecto de urbanización.

A Lei de áreas empresariais será unha norma clave nun momento no que, logo de dous anos de pandemia, é necesario reactivar a economía galega, xerar emprego estable e de calidade e facer da Comunidade un territorio atractivo para que as empresas se implanten.

