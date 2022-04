A Xunta adxudica unha nova vivenda de promoción pública en réxime de aluguer en Ourense

O delegado territorial lembra que a adxudicataria pagará unha renda mensual inferior aos 100 euros

Gabriel Alén subliña que a Xunta habilita varios programas e medidas para atender as demandas de vivenda e recorda a posibilidade de inscribirse no rexistro oficial de demandantes de vivenda en calquera momento do ano







Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.