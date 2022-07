A Xunta adxudica a redacción do proxecto de mellora da estrada de Santa Comba entre Paramos e Faílde, nos concellos de Val do Dubra e da Baña

O obxectivo é mellorar o trazado sinuoso deste tramo da AC–406, favorecendo a condución na contorna entre Santa Comba e Santiago de Compostela



O contrato, adxudicado por máis de 18.000 euros, definirá as actuacións necesarias neste treito de 3,7 km para reforzar a seguridade viaria e favorecer a mobilidade na zona



A Xunta dará continuidade ao treito xa en servizo na estrada AC–406, entre Abuín e o parque empresarial de Santa Comba, que supuxo un investimento autonómico de 3,21 M?



Santiago de Compostela, 21 de xullo de 2022

A Xunta vén de adxudicar a redacción do proxecto de mellora da AC–406, a estrada Santa Comba–Portomouro, no treito situado entre Paramos e Faílde, ao seu paso polos concellos de Val do Dubra e da Baña.

Así llo trasladou a conselleira de Infraestruturas e Mobilidade, Ethel Vázquez, á alcaldesa de Santa Comba, María Josefa Pose, e aos rexedores municipais de Val do Dubra e A Baña, José Manuel Varela e Andrés García, respectivamente, nunha reunión de traballo na que tamén participou o delegado territorial da Xunta na Coruña, Gonzalo Trenor, e na que abordaron os avances para o impulso do que é unha actuación estratéxica para estes municipios.

contrato foi adxudicado á empresa Vivero de Soluciones para la Ingeniería, por un importe de máis de 18.000 euros.

O obxectivo é definir as actuación necesarias para mellorar o trazado do treito de 3,7 quilómetros da AC–406, entre Paramos e Faílde, para incrementar a seguridade viaria e favorecer a mobilidade nesa zona.

Trátase de intervir no treito desta estrada, comprendido entre os puntos quilométricos 18+700 e 22+400, e mellorar o actual trazado sinuoso, favorecendo a condución das persoas que se desprazan entre a contorna de Santa Comba e Santiago de Compostela.

Con esta actuación, a Xunta dará continuidade ao treito xa en servizo, entre Abuín e o parque empresarial de Santa Comba, obras nesta mesma estrada AC–406, que supuxeron un investimento autonómico de 3,21 M?.

