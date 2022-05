A Xunta adxudica a redacción do proxecto de mellora da accesibilidade e da seguridade peonil na estrada autonómica PO-329, no concello do Porriño

Este contrato, que suporá un investimento autonómico de máis de 18.000 euros, conta cun prazo de execución de 8 meses

Definiranse as obras de acondicionamento das beirarrúas no treito coincidente coas rúas avenida Buenos Aires e Progreso, dando continuidade á renovación e ampliación do espazo para o tránsito peonil executada recentemente no treito inicial desta vía

120

Santiago de Compostela, 8 de maio de 2022.–

A Xunta adxudicou a redacción do proxecto de mellora da accesibilidade e seguridade peonil na estrada PO–329, no concello do Porriño.

O contrato, adxudicado á empresa Urbing, Proyectos de Urbanismo e Ingeniería Civil, S.L., por un importe de máis de 18.000 euros, conta cun prazo de execución de 8 meses.

Trátase de definir as actuacións necesarias para o acondicionamento das beirarrúas do treito da vía autonómica, que se corresponde coas rúas avenida Buenos Aires e Progreso, e que na actualidade dispoñen de sección insuficiente e se atopan deterioradas polo paso do tempo.

Máis en concreto, esta nova actuación na PO–329 desenvolverase entre o inicio no límite do termo municipal de Mos, no punto quilométrico 0+160, ata o final da estrada, no punto 0+850.

Na actuación proxectada incluirase, tamén, a rehabilitación do firme e a sinalización no treito obxecto desta nova intervención.

O departamento de Infraestruturas e Mobilidade da Xunta continúa mellorando a rede viaria autonómica para favorecer os desprazamentos a pé de modo máis seguro e sustentable.

Normal 0 false false false GL X–NONE X–NONE





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.