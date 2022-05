A Xunta adxudica a redacción do proxecto de mellora da accesibilidade e da seguridade peonil na AC-444, na zona do Seilán, no concello da Baña

Este contrato, que suporá un investimento autonómico de máis de 18.000 euros, conta cun prazo de execución de 8 meses

A Xunta adxudicou a redacción do proxecto de mellora da accesibilidade e seguridade peonil na estrada AC–444, no concello da Baña.

O contrato, adxudicado á empresa In–Cubed por un importe de máis de 18.000 euros, conta cun prazo de execución de 8 meses.

Trátase de definir as obras necesarias a ambas as marxes da AC–444, na zona do Seilán , co obxecto de conseguir unha mellora da accesibilidade peonil, ante a descontinuidade actual dos espazos reservados para o tránsito peonil no treito situado entre os puntos quilométricos 0+570 e 1+450.

Na actuación proxectada incluirase o desenvolvemento dun itinerario peonil continuo, renovando as beirarrúas ou executando novos treitos.

Na actuación tamén deberán resolverse os problemas de drenaxe e saneamento que se están producindo nese tramo.

O departamento de Infraestruturas e Mobilidade da Xunta continúa mellorando a rede viaria autonómica para favorecer os desprazamentos a pé de modo máis seguro e sustentable.





