A Xunta adxudica a redacción do proxecto do Centro de Ciberseguridade de Galicia, en San Cibrao das Viñas, que suporá un investimento de 4,2 M€

O contrato para a redacción deste proxecto estratéxico foi adxudicado por un importe de máis de 196.000 euros

A Xunta prevé dispoñer na próxima primavera do proxecto e iniciar, a continuación, a contratación e inicio das obras, co obxectivo de poñelo en marcha a mediados do 2025



O centro é froito da colaboración entre a Consellería de Facenda, impulsora do proxecto, e a Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, que acometerá as obras de edificación

O edificio, na Tecnópole e con 2.000 m², incluirá espazos de monitorización e xestión de ciberseguridade, áreas de traballo ou locais de emprendemento e de alugamento



A Xunta adxudicou por máis de 196.000 euros a redacción do proxecto do Centro de Excelencia en Ciberseguridade de Galicia, en San Cibrao das Viñas, cuxa execución suporá un investimento de 4,2 M?.

Este contrato, adxudicado á UTE Andrés Perea– Elena Suárez–Aguilera, ten como fin redactar o proxecto construtivo coa previsión de telo rematado na próxima primavera para iniciar, a continuación, a contratación e o inicio das obras e poñelo en marcha a mediados do 2025.

Este novo centro será froito da colaboración entre a Consellería de Facenda, a través da Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia, impulsora deste proxecto, e a Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, que acometerá as obras de edificación

Esta intervención será financiada con fondos do Mecanismo de Recuperación e Resiliencia, do programa Next Generation UE.

O Centro de Excelencia en Ciberseguridade de Galicia construirase na parcela 3E da Tecnópole, en San Cibrao das Viñas, que conta con algo máis de 3.000 m².

O edificio, con máis de 2.000 m² de superficie construída, albergará os espazos de monitorización e xestión de ciberseguridade, áreas de traballo e concienciación, zonas de uso externo e locais de emprendemento e de alugamento para empresas privadas.

Os traballos completaranse cunha área para o estacionamento, prevendo habilitar arredor de 40 prazas de aparcadoiro.

O Centro converterase nun punto de encontro entre a innovación en ciberseguridade e as necesidades e retos da sociedade. Coa posta en marcha deste edificio, a Comunidade dá un paso importante no camiño dunha Galicia intelixente que aposta polo crecemento da economía galega baseado nas tecnoloxías, cara a unha Galicia mellor.

Este ente traballará en colaboración coas deputacións provinciais, coas entidades locais, a través da Fegamp, coas universidades galegas e centros tecnolóxicos e de innovación e co tecido empresarial do sector.

Cómpre lembrar que a Consellería de Facenda está a traballar xa no deseño da nova Estratexia Galega de Ciberseguridade, de cara á adaptación ao novo Esquema Nacional de Seguridade. De feito, reforzar a ciberseguridade das infraestruturas e servizos da administración electrónica é unha liña de actuación incluída no Plan estratéxico de Galicia 2022–2030.





