A Xunta adxudica o proxecto e a dirección de obra para rehabilitar dous inmobles na rúa Catedral, na Tinería

O delegado territorial da Xunta en Lugo, Javier Arias, explicou que o prazo para presentar o proxecto é de tres meses. Unha vez aprobado o deseño, procederase a licitar as obras, para as que se estima unha duración aproximada dun ano. Os edificios pasarán a formar parte do parque de vivendas de promoción pública que xestiona na cidade o Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS), organismo que investiu 84.117 euros na compra destas dúas casas.