A Xunta adxudica os primeiros traballos de rehabilitación da Fonte de Troncoso

De modo inicial, investiranse preto de 100.000? para consolidar a estrutura deste manancial obra do arquitecto Antonio Palacios e incorporar medidas de seguridade



A continuación porase en marcha o proxecto de recuperación deste ben catalogado e protexido polo seu valor cultural elevando a achega a 500.000?



A Xunta de Galicia adxudica os primeiros traballos de rehabilitación da Fonte de Troncoso cun primeiro investimento de case 100.000? para consolidar a estrutura deste manancial obra do arquitecto Antonio Palacios. Trátase dunha actuación que conta cun prazo de execución aproximado de tres meses e que sentará as bases para o proxecto de recuperación deste ben catalogado e protexido polo seu valor cultural, no que a Administración autonómica ten previsto investir 500.000?.

Esta primeira actuación, que se porá en marcha nas vindeiras semanas, chega despois dun intenso traballo feito para determinar a situación e necesidades do conxunto obra do arquitecto Antonio Palacios. Así, as primeiras tarefas centraranse en incorporar medidas de seguridade para garantir a estabilidade do conxunto antes de poñer en marcha o proxecto de rehabilitación.

Estes traballos encádranse nun proxecto máis amplo que atende ás necesidades deste ben catalogado e protexido polo seu valor cultural. Así, unha vez concluída a consolidación, está previsto que o Goberno galego destine 400.000? á

rehabilitación e recuperación da obra de Antonio Palacios.

Antonio Palacios, recoñecido por diferentes estudosos como a figura de maior interese na arquitectura española dos primeiros anos do século XX, é autor de numerosos proxectos entre os que se inclúen reformas urbanas, plans de ensanche e modernización ou o deseño, no ano 1907, do conxunto artístico neste manancial de Troncoso, unha fonte de augas mineiro–medicinais de características nitrosas.





