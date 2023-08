A Xunta adxudica por preto de 27,2 M€ as obras do primeiro treito da prolongación da autovía AG-59 entre a Ramallosa e a estrada AC-241

O contrato prevé asinarse a mediados de setembro co fin de comezar as obras na primeira quincena de outubro

Trátase de construír 3,5 km de autovía libre de peaxe desde A Ramallosa ata o enlace coa AC–241, en Pontevea, de xeito paralelo á estrada AC–841

O novo treito contará con dous enlaces, un deles resultado da reforma do existente na Ramallosa, e outro de nova execución, sobre a AC–241, en Pontevea

Disporanse 6 estruturas: o viaduto de Santa Lucía, 3 pasos inferiores e 2 pasos superiores

A Xunta, de xeito paralelo, traballa no proxecto de construción da 2ª fase de prolongación da autovía, que serán 4 km máis entre Pontevea e O Rollo, xa no municipio da Estrada

A prolongación da autovía permitirá mellorar a comunicación entre Santiago e Tabeirós–Terra de Montes, reducindo a 10 minutos a viaxe entre A Estrada e a capital de Galicia



A Xunta vén de adxudicar por preto de 27,2M? as obras da prolongación do primeiro treito da autovía AG–59, entre A Ramallosa e a estrada AC–241.

A intervención, cun prazo de execución de 20 meses, foi adxudicada á UTE Vías y Construcciones S.A.– Movimiento de Áridos y Construcciones de Arosa, S.L (Marconsa).

O contrato prevé asinarse a mediados do mes de setembro co fin de comezar as obras na primeira quincena de outubro.

O obxectivo é habilitar 3,5 novos quilómetros de prolongación da AG–59, que dá continuidade ao treito da autovía libre de peaxe que xa se atopa en servizo, que se corresponde co treito da autovía, entre A Ramallosa e Pontevea, no concello de Teo.

Os traballos centraranse no primeiro treito, que irá desde A Ramallosa ata o enlace coa AC–241, en Pontevea, e construirase de xeito paralelo á estrada AC–841, atravesando o municipio de Teo.

En canto ás características deste novo tramo da autovía, considérase unha velocidade de proxecto de 100 km/h, con 4 carrís de 4 x 3,50 metros e mediana de 1 x 2 metros, beiravías exteriores e interiores, e bermas exteriores.

O proxecto contempla dous enlaces: adecuándose o xa existente na Ramallosa coa estrada AC–841, e outro de nova construción, sobre a estrada AC–241, ao final do treito e rematando nunha glorieta de 20 m de radio sobre a propia estrada autonómica.

Tamén se inclúen 6 novas estruturas: o viaduto de Santa Lucía de 150 m de lonxitude, 3 pasos inferiores e 2 pasos superiores (un en cada enlace). Ademais prevense ao longo do trazado variantes das estradas actuais e camiños de servizo.

O Goberno galego, de xeito paralelo, segue a traballar no proxecto de construción das obras da segunda fase de prolongación da autovía, que serán 4 km máis entre Pontevea e O Rollo, xa no municipio da Estrada.

O segundo treito proxectado, cun investimento estimado de 34 M?, unirá o enlace da AC–241, en Pontevea, coa PO–841, chegando ata O Rollo, xa no concello da Estrada, tamén de xeito paralelo á estrada autonómica.

O obxectivo destas actuacións é facilitar a comunicación e a vertebración territorial entre Santiago e a comarca de Tabeirós–Terra de Montes, reducindo a 10 minutos os tempos de viaxe entre A Estrada e a capital de Galicia.

A infraestrutura busca, tamén, incrementar a competitividade do municipio da Estrada, sede de importantes institucións como a Academia Galega de Seguridade Pública, do Centro Integrado de Emerxencias 112 e do 061, e cunha grande actividade económica e empresarial.





