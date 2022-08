A Xunta adxudica por máis de 1,3 M€ as obras de reforzo do firme nas estradas AC-400, AC-406 e AC-546

A intervención proxéctase nas vías citadas ao seu paso polos concellos de Santa Comba, Tordoia, Coristanco, Cerceda, Mazaricos, A Baña e Negreira



A Xunta adxudicou por máis de 1,3 millóns de euros as obras de reforzo do firme nas estradas AC–400, AC–406 e AC–546, ao seu paso polos concellos de Santa Comba, Tordoia, Coristanco, Cerceda, Mazaricos, A Baña e Negreira

Os traballos, adxudicados á empresa Explotaciones Gallegas, S. L., teñen un prazo de execución de 6 meses e iniciaranse previsiblemente na primeira quincena de setembro. O contrato asinarase nas vindeiras semanas.

Trátase do reforzo do firme encamiñado a restaurar ou mellorar as características superficiais do pavimento naqueles treitos que presenten maior grao de deterioro, para aumentar a seguridade e comodidade aos usuarios que circulan por estas vías, moi frecuentadas, especialmente en temporada de verán.

Estas obras, ademais, facilitarán a mobilidade aos habitantes dos municipios onde se realizarán as actuacións

Santa Comba, Tordoia, Coristanco, Cerceda, Mazaricos, A Baña e Negreira.

As actuacións que se van realizar están encamiñadas á reparación, rehabilitación e reforzo superficial do firme, adecuándoo ás súas necesidades funcionais e de durabilidade.

Estas obras están incluídas no Plan de Reforzos de firme que está a desenvolver o departamento que dirixe Ethel Vázquez para conservar as estradas autonómicas e investir na súa mellora coa fin de garantir a seguridade dos cidadáns e mellorar os servizos e a calidade de vida de todos os galegos.

