A Xunta adxudica por máis de 2,2 M€ as obras de mellora do firme na LU-113 no concello de Abadín

Os traballos contan cun prazo de execución de 6 meses e iniciaranse en agosto

Rehabilitarase e acondicionarase o firme ao longo de 7,8 km, comezando á altura do enlace coa estrada LU–121 e rematando na conexión coa autovía do Cantábrico

Acometeranse actuacións que redundarán na mellora das condicións da vía, complementadas con outras intervencións que incrementen a capacidade estrutural do firme, co fin de adaptalo ao tráfico que soporta e acadar unha vida útil axeitada

Mellorarase a seguridade coa execución de cunetas, sinalización horizontal, tacos de resalto e captafaros, para mellorar as actuais prestacións da estrada

O departamento que dirixe Ethel Vázquez segue traballando na mellora e conservación da rede viaria autonómica co fin de proporcionarlles aos cidadáns unhas estradas seguras e eficientes



120

Santiago de Compostela, 26 de xullo de 2022

A Consellería de Infraestruturas e Mobilidade adxudicou por máis de 2,2 M? as obras de mellora do firme na estrada autonómica LU–113, ao seu paso polo concello de Abadín.

Os traballos, adxudicados á empresa Construcciones Isidro Otero, S.L., contan cun prazo de execución de 6 meses. O contrato asinarase nos vindeiros días e prevese que as obras comecen xa en agosto.

O obxecto da intervención é o acondicionamento e rehabilitación de firme ao longo dos últimos 7,8 km do treito da LU–113, de

Moncelos a Abadín, que redundarán na mellora das condicións da vía e

Máis en detalle, as actuacións realizaranse no tramo da estrada comprendido entre o punto quilométrico 22+800, á altura do enlace coa estrada LU–121, ata o remate da estrada no quilómetro 30+600, na conexión coa autovía do Cantábrico.

Repararanse as zonas do firme que presenten fisuras e os treitos máis deteriorados en zonas puntuais ou con esgotamento estrutural do firme, complementadas con outras intervencións que incrementen a súa capacidade estrutural, co fin de adaptalo ao tráfico que soporta e permitindo acadar unha vida útil axeitada.

Os traballos incluirán un reforzo do firme segundo as necesidades deste tramo da estrada LU–113, superficial ou máis profundo de saneo, dependendo do deterioro, así como o estendido dunha nova capa de rodaxe.

Realizaranse fresados localizados cun espesor de 10 cm e a reposición realizarase de mestura bituminosa co mesmo espesor de 10 cm.

Tamén se executarán saneos localizados nas zonas deformadas e con esgotamento estrutural repoñendo o solo de cemento actual de base con material procedente do fresado.

Ademais, actuarase no recrecido do firme a calzada completa, en todo o ancho da plataforma.

Para a mellora da drenaxe da estrada, executarase unha cuneta de seguridade revestida en formigón, que disporá de tubo “dren” para evitar as filtracións á explanada.

Proxéctanse, ademais, un conxunto de intervencións de mellora da seguridade vía: cunetas, sinalización horizontal, tacos de resalto, captafaros, que teñen por obxecto mellorar as actuais prestacións da estrada en beneficio dos usuarios.

O departamento que dirixe Ethel Vázquez continúa traballando na mellora e conservación da rede viaria autonómica para proporcionarlles aos cidadáns unhas estradas seguras e eficientes.

Normal 0 false false false GL X–NONE X–NONE





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando