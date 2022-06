A Xunta adxudica por máis de 1,3 M€ as obras de mellora do firme na autovía AG-64 ao seu paso por Narón, San Sadurniño, As Somozas e As Pontes

Acondicionarase e rehabilitarase o firme nos primeiros 40 quilómetros da autovía que comunica Ferrol e Vilalba

A Consellería de Infraestruturas prevé iniciar os traballos neste mesmo mes de xuño, cun prazo de execución de 6 meses



A Consellería de Infraestruturas e Mobilidade adxudicou por 1.315.222 euros a execución das obras de mellora do firme na AG–64, ao seu paso polos concellos de Narón, San Sadurniño, As Somozas e As Pontes.

A intervención comprende o acondicionamento e rehabilitación do firme nos primeiros 40 quilómetros desta autovía

Os traballos, adxudicados á empresa Explotaciones Gallegas, S.L., comezarán previsiblemente neste mesmo mes de xuño e contan cun prazo de execución de seis meses.

tre os puntos quilométricos 0 e o 39+790. Os traballos centraranse na reparación do firme que se atope en mal estado, coa mellora da capa de rodadura, así como das condicións de adherencia.

Neste contrato inclúense, ademais, obras complementarias de mellora de drenaxe nos puntos onde sexa necesario. Tamén se renovará a sinalización vertical e horizontal nas zonas nas que estea deteriorada.

A execución das obras compatibilizarase co mantemento do tráfico da autovía, co obxectivo de minimizar as molestias na circulación nesta vía de alta intensidade de tráfico, na que unha parte importante son vehículos pesados.

O departamento que dirixe Ethel Vázquez continúa traballando na mellora e conservación da rede viaria autonómica co fin de proporcionarlles aos cidadáns unhas estradas seguras e eficientes.

Normal 0 21 false false false ES X–NONE X–NONE





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando