A Xunta adxudica por máis de 940.000 euros as obras de ampliación da rede de saneamento municipal de Padrón

Trátase de executar unha rede de colectores e 4 estacións de bombeo de augas residuais nos núcleos de Herbón, Lestido, A Aduana e O Paraíso



A intervención enmárcanse no convenio de colaboración asinado co Concello, polo que a Xunta asume o 80% do financiamento, a contratación das obras e a súa execución



As actuacións, cun prazo de execución de 6 meses, darán servizo a 669 habitantes



A Xunta segue prestando apoio técnico e financeiro aos concellos nas súas responsabilidades municipais de saneamento e depuración



Santiago de Compostela, 4 de xaneiro de 2023

A Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, a través de Augas de Galicia, vén de adxudicar por máis de 940.000 euros as obras de ampliación da rede de saneamento municipal do concello de Padrón.

As actuacións serán financiadas pola Unión Europea no marco do eixe REACT UE do programa operativo Feder Galicia 2014–2020, como parte da resposta da Unión á pandemia da covid–19.

As obras de ampliación da rede de saneamento executaranse de modo que se conecten á rede xeral para, posteriormente, ser conducidas ata a estación depuradora de Padrón as augas residuais xeradas en Herbón, así como nos núcleos do Barco, Lestido, O Piñeiro, Vista Alegre, A Aduana, O Pombal, O Muelle e O Paraíso, da parroquia de Iria Flavia.

Coa rede proxectada por Augas de Galicia darase servizo a unha poboación de 669 habitantes para o ano horizonte 2044.

