A Xunta adxudica por máis de 83.000 euros o acondicionamento dos accesos á ruta de Salgueirón, en Carballedo

A actuación urbanística, que se enmarca nos obxectivos do plan Hurbe, prevé a posta a punto de varios camiños locais no lugar da Barrela, capital do municipio

Santiago de Compostela, 24 de xullo de 2022

A Xunta de Galicia acaba de adxudicar por un importe de máis de 83.000 euros as obras de acondicionamento dos accesos á ruta de Salgueirón, no concello lucense de Carballedo.

A intervención prevista, cun prazo de execución dun mes, consistirá na posta a punto de varios camiños locais no lugar da Barrela, capital do municipio lucense, que serven de acceso ao referido itinerario.

Previamente, procederase á limpeza do treito, que presenta 3 anchuras?a máis ampla de 4 metros e a máis estreita de 2,5 metros?, atravesa unha zona rodeada de arboredo autóctono, sobre todo carballos e castaños, e algúns prados. En concreto, abriranse cunetas nos camiños, agás na zona con menor anchura, colocaranse tubos para facilitar a saída da auga e aplicarase firme de saburra compactada e tamén de formigón.

A Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda asumirá o 70% do custo das obras e o Concello de Carballedo achegará o 30% restante, tal e como figura no convenio subscrito o pasado mes de marzo entre a conselleira Ángeles Vázquez e o alcalde Julio Yebra para fixar os termos da súa colaboración técnica e económica.

Ademais, a actuación enmárcase nos obxectivos do chamado plan Hurbe, un programa impulsado pola Xunta hai máis dunha década co fin de axudar ás entidades locais a executar diferentes proxectos urbanísticos destinados á creación, mellora e humanización de infraestruturas de uso público e colectivo.

Neste sentido, cómpre subliñar o compromiso do Goberno galego á hora de brindar apoio aos concellos para promover actuacións que, como a licitada en Carballedo, contribúan a dinamizar as vilas galegas e mellorar a calidade de vida da veciñanza.

Por esta razón, a Consellería mantén esta liña de cooperación cos concellos tamén este ano, reservando nos seus orzamentos 7 millóns de euros para actuacións dirixidas a habilitar ou recuperar equipamentos municipais e poñer en valor as contornas urbanas.

Normal 0 false false false ES ZH–CN AR–SA





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando