A Xunta adxudica por máis de 790.000 € as obras de execución do aparcadoiro disuasorio na estrada autonómica PO-551 en Domaio, no concello de Moaña

Habilitarase un aparcadoiro de 75 prazas nas proximidades do enlace de Rande, como prolongación do existente na marxe dereita desta vía, no punto quilométrico 33+250

A previsión é comezar as obras no verán

Os actos expropiatorios dos terreos necesarios están convocados para o 21 de xuño e o 20 de setembro

O novo aparcadoiro disporá de carrís de circulación interior dun só sentido e unha banda perimetral de itinerario peonil

Santiago de Compostela, 29 de maio de 2023

A Xunta adxudicou por un importe de 791.269 euros as obras de execución do

aparcadoiro disuasorio para o fomento do vehículo compartido, asociado á implantación de zonas de baixas emisións na estrada autonómica PO–551, en Domaio, no concello de Moaña

proximidades do enlace de Rande, como prolongación do xa existente na marxe dereita da estrada autonómica, no punto quilométrico 33+250.

A Xunta prevé comezarse en verán as obras de

ste novo aparcadoiro. Os actos expropiatorios dos predios necesarios para executar as obras están xa convocados. En concreto,

o acto de levantamento de actas previas á ocupación está fixado para o vindeiro día 21 de xuño, das 10,00 ás 10,15 horas, na Casa do Concello de Moaña. A formalización das actas de ocupación levarase a cabo o día 20 de setembro, á mesma hora e no mesmo lugar.

O novo aparcadoiro contará cun total de 75 prazas, 2 delas para vehículos conducidos por persoas con mobilidade reducida, e preinstalación de 3 puntos de recarga para vehículos eléctricos.

Disporá, ademais, de carrís de circulación interior dun só sentido e unha banda perimetral de itinerario peonil.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando