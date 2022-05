A Xunta adxudica por máis de 260.000 € a redacción dos proxectos de 5 actuacións para reducir o risco de inundación nos concellos de Padrón e de Valga

Cinco empresas redactarán os proxectos construtivos, previstos pola Xunta no marco do Plan de xestión específico para a área fluvial dos ríos Ulla e Sar declarada de risco potencial de inundación, para minimizar o risco de asolagamento nestes dous municipios



Definiranse 4 accións en Padrón, que inclúen un canal de protección contra inundacións no rego Avelenda en Iria Flavia, e a mellora dos espazos fluviais e de drenaxe neste rego; tamén actuacións no río Sar no cruce coa AC–301; e no rego Tarrío no cruce co ferrocarril

O quinto contrato céntrase no municipio de Valga e permitirá definir as actuacións de mellora do espazo fluvial do río Valga, entre a liña de ferrocarril e a rúa Devesa

A Xunta segue impulsando a colaboración entre as administracións e axentes implicados para estar máis preparados fronte ao risco de inundacións e acadar unha máis rápida e mellor recuperación fronte ás súas posibles consecuencias



de Compostela, 24 de maio de 2022

Todas son intervencións deseñadas desde Augas de Galicia e enmarcadas no Plan de xestión específico para esta área fluvial, declarada de risco potencial significativo de inundación.

Dos cinco contratos adxudicados, catro correspóndense con outras tantas actuacións a desenvolver no municipio coruñés de Padrón, que se suman a outra actuación que impulsa Augas de Galicia nesta área fluvial, de protección da marxe dereita do río Ulla de cara a minimizar o risco de asolagamento ao seu paso polo concello. O quinto contrato adxudicado céntrase no concello pontevedrés de Valga. En todos os casos os traballos terán

un prazo de execución de tres meses.

Os contratos das actuacións a desenvolver en Padrón inclúen a redacción dos proxectos construtivos para dotar de canal de protección contra inundacións ao rego Avelenda ao seu paso por Iria Flavia; a mellora do espazo fluvial e de drenaxe do rego deste rego; a mellora do espazo fluvial e de drenaxe do río Sar no cruce coa estrada AC–301; e a mellora do espazo fluvial e de drenaxe do rego Tarrío no cruce co ferrocarril. Estes traballos foron adxudicados, respectivamente, ás empresas Ain Active, S.L., Cuartazona Ingeniería S.L., Intacta Gestión Ambiental, S.L., e Consultora de Ingeniería, Medio Ambiente y Arquitectura, S.L. Estes contratos enmárcanse no marco do convenio de colaboración asinado entre a Xunta e o Concello cun investimento de 3 M?.

Doutra banda, neste marco de actuación que impulsa a Xunta para minimizar os riscos de asolagamento en Valga, Augas de Galicia adxudicou á empresa Ingeniería del Noroeste, S.L. o contrato para definir as actuacións de mellora do espazo fluvial do río Valga, entre a liña de ferrocarril e a rúa Devesa. Este contrato, desenvólvese no marco do convenio de colaboración da Xunta co Concello de Valga e suporá un investimento autonómico de 1,25 millóns de euros.

Coa adxudicación deste contrato, complétanse as intervencións previstas para minimizar o risco de asolagamento no municipio pontevedrés de Valga. Cómpre lembrar que Augas de Galicia impulsa tamén a

mellora do espazo fluvial do río Louro

entre a estrada PO–548 e a liña de ferrocarril, e actuacións de protección da marxe dereita do río Valga.

Estas actuacións cofináncianse pola Unión Europea no marco do Programa Operativo FEDER Galicia 2014–220.

Plan de xestión específico da

área de risco potencial significativo de inundación

Augas de Galicia redacta e revisa cada seis anos a avaliación preliminar do risco de inundacións da demarcación hidrográfica Galicia–Costa. A Xunta está a ultimar a aprobación o

Plan de xestión de risco de inundacións do novo ciclo, ata o ano 2027.

En paralelo, Augas de Galicia está a desenvolver os plans específicos de xestión en 9 zonas fluviais con maior risco de inundacións.

Trátase das contornas do río Umia, en Caldas de Reis e Portas; Anllóns, en Carballo; Campeda, en Vimianzo; Bahíña e o Groba, en Baiona; Lagares, en Vigo; Fontecova e Trasposta, en Viveiro; e o río Ulla–Sar en Valga e Padrón, así como en Dodro, Rianxo, Rois, Catoira e Pontecesures.

Estes plans recollen medidas e actuacións paliativas e preventivas de aplicación polas distintas administracións, Xunta e Concellos, para minimizar o risco de enchentes.

O departamento que preside Ethel Vázquez segue impulsando a colaboración entre as administracións e axentes implicados para estar máis preparados fronte ao risco de inundacións e acadar unha máis rápida e mellor recuperación fronte ás súas posibles consecuencias

.

