A Xunta adxudica por máis de 150.000 euros as obras da senda peonil na contorna do enlace da autovía do Salnés coa PO-504, entre o Vinquiño e Contumil, en Sanxenxo

Os traballos posibilitarán a execución dun itinerario accesible polo cal os peóns poderán circular en condicións de máxima seguridade

As obras iniciaranse a finais de setembro e prevese que estean rematadas entre finais de ano ou principios do vindeiro

Executarase unha senda de 380 metros para unir ambas as marxes da autovía e resolver a barreira que supón para a mobilidade a alta densidade de tráfico que rexistra a zona

A intervención inclúe dotación de iluminación pública, canalizacións para as redes de telecomunicacións e distribución de enerxía eléctrica, a reposición de servizos e colocación de xardineiras no treito paralelo á PO–504

A Xunta adxudicou por 151.902 euros as obras de execución da

senda peonil na contorna do enlace da autovía do Salnés coa PO–504, entre O Vinquiño e Contumil, no concello de Sanxenxo.

Esta nova actuación, adxudicada á empresa Construcciones E.C. Casas, S.L. , ten como obxectivo resolver unha barreira de mobilidade e permitir un itinerario máis seguro e accesible nesa zona do municipio pontevedrés.

A previsión é iniciar as obras a finais de setembro, tendo en conta que

os actos expropiatorios de levantamento de actas previas xa foron realizados e que a formalización das actas de ocupación está prevista para o vindeiro

19 de setembro. Prevese que os traballos estean rematados a finais de ano ou principios de 2024.

O investimento total da actuación ascende a 180.000 euros, tendo en conta as expropiacións dos predios precisos para a súa execución.

Concretamente, construirase un itinerario peonil de 382 metros de lonxitude, para unir ambas as marxes da autovía AG–41 e resolver a barreira que supón para a mobilidade peonil pola alta densidade de tráfico que rexistra este enlace coa estrada autonómica.

O novo itinerario peonil partirá, nun primeiro treito, das beirarrúas existentes na marxe dereita da estrada PO–504 –ao seu inicio no lugar de Vinquiño– para chegar ata o paso inferior da autovía. Nun segundo treito, a senda continuará desde ese punto e facendo unha “L”, ata a glorieta inferior do enlace da autovía, comunicando o itinerrio coa zona comercial e a estación de servizo.

No primeiro treito, adaptaranse as beirarrúas existentes e os terreos para obter unha beiravía mínima de 0,7 metros. No segundo treito, unha vez pasado o paso inferior, a senda discorrerá paralela aos muros e ao pé do noiro da propia autovía para rematar na glorieta inferior do enlace que dá acceso a Sanxenxo.

A sección mínima da senda terá un ancho medio de 2,5 metros e contará con pavimento de formigón e bordo de separación coa calzada.

Os traballos completaranse coa dotación de iluminación pública, canalizacións para as redes de telecomunicacións e distribución de enerxía eléctrica, así como a reposición de servizos afectados e a dotación de diferentes xardineiras no treito paralelo á PO–504.

Con esta alternativa, evítase o paso polo enlace da glorieta inferior de acceso a Sanxenxo, conseguindo así unha maior seguridade viaria para os peóns e garantindo unha solución técnica e viable a un problema de mobilidade peonil e de comunicación xa existente neste punto de acceso á vila onde, ademais, se atopa un importante núcleo de establecementos comerciais.

A nova senda posibilitará, polo tanto, un itinerario accesible polo cal os peóns poderán circular en condicións de máxima seguridade.

