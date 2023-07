A Xunta adxudica por máis de 147.000 € a humanización da contorna da casa do concello do Pereiro de Aguiar

A Xunta de Galicia acaba de adxudicar por un importe de máis de 147.000 euros o contrato das obras de mellora e humanización da contorna da Casa do Concello do Pereiro de Aguiar. A actuación executarase en virtude do convenio asinado o pasado mes de marzo entre o Goberno autonómico e o Executivo local, que achegarán o 70% e 30% do financiamento, respectivamente.

Esta actuación, cun prazo de execución previsto de cinco meses, ten como obxectivo acometer a mellora da contorna do edificio consistorial, dando continuidade así a unha obra realizada na mesma zona o ano pasado.

Máis polo miúdo, a intervención consistirá, fundamentalmente, na repavimentación da rúa que se atopa fronte ao edificio e, na parcela localizada ao leste do mesmo, a construción dun aparcadoiro co fin de aproveitar ao máximo o espazo dispoñible.





