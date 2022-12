A Xunta adxudica por case 1,9 M€ as obras da nova depuradora e de mellora do saneamento na parroquia de Arca, no concello do Pino

A actuación beneficiará a 5 núcleos desta parroquia: O Pedrouzo, A Igrexa, Vilaboa, A Rúa e Santo Antón, que na actualidade contan con dúas fosas sépticas que funcionan deficientemente, provocando vertidos frecuentes ao medio



A nova depuradora situarase no lugar onde se atopa a fosa séptica da vertente leste, na contorna do rego do Burgo, e executarase unha estación de bombeo na zona oeste que descargará no colector existente



A infraestrutura estará dimensionada para 3.000 habitantes, co fin de atender as necesidades dos veciños e as derivadas do turismo asociado ao Camiño de Santiago



A intervención conta cun prazo de 18 meses, 12 para a execución das actuacións e 6 de posta en servizo, para confirmar o correcto funcionamento das novas instalacións



A Xunta continúa apoiando aos concellos, consciente das dificultades técnicas e financeiras que os municipios máis pequenos teñen para impulsar estas infraestruturas



A Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, a través de Augas de Galicia, adxudicou

por 1.876.032 euros as obras de execución dunha nova depuradora e de mellora do saneamento de varios núcleos da parroquia de Arca, no concello do Pino.

A intervención conta cun prazo de 18 meses, 12 para a execución das actuacións e 6 de posta en servizo, para confirmar o correcto funcionamento das novas instalacións.

Para garantir aos veciños un sistema de depuración das augas residuais máis eficiente, construirase unha estación depuradora no lugar onde se atopa a fosa séptica da vertente leste, na contorna fluvial do rego do Burgo. Para levar as augas residuais desde a zona oeste ata esa nova depuradora executarase unha estación de bombeo coa súa impulsión, que descargará no colector por gravidade que xa hai actualmente.

Unha vez executadas estas obras, a depuradora e o novo bombeo, demoleranse as 2 fosas sépticas existentes.

Normal 0 21 false false false ES JA AR–SA





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando