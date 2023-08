A Xunta adxudica por 795.000 euros as obras de execución do novo colector do río Sardiña en Ferrol, que culminarán o saneamento da Malata

Con esta intervención adicional complétase o saneamento da enseada da Malata, conectando a ese sistema a marxe esquerda do río

Executaranse 13 pozos e un colector xeral por gravidade, que irá pola marxe esquerda do río Sardiña, desde a ponte da estrada da Malata ata as proximidades do estadio e verterá á rede de saneamento recentemente executada

As obras levadas a cabo na Malata, cun investimento de 7,3 M?, conectaron un ámbito da cidade, onde se atopan vivendas, estadio de fútbol ou a piscina municipal, co sistema que conduce as augas residuais de Ferrol e de Narón cara á depuradora

Esta intervención enmárcase na aposta da Xunta polo saneamento da ría de Ferrol, no que investiu máis de 115 M?



Santiago de Compostela, 3 de agosto de 2023

A Consellería de Infraestruturas e Mobilidade, a través de Augas de Galicia, adxudicou por 795.575 euros as obras para

o novo colector do río Sardiña, no concello de Ferrol.

Os traballos, adxudicados á empresa Sociedad Anónima de Obras y Servicios Copasa, contarán cun prazo de execución de 6 meses.

Esta nova intervención enmárcase na aposta da Xunta polo saneamento da ría de Ferrol, no que investiu máis de 115 M?, tendo como obxectivo a execución da rede de colectores da marxe esquerda do río a culminación do saneamento da Malata.

A intervención forma parte dun convenio de colaboración co Concello que prevé un investimento global de 900.000 ?, dos cales a Xunta achega o 70%.

A nova intervención complementará as obras xa rematadas na zona da Malata, que supuxeron un investimento da entidade hidráulica da Xunta de 7,3 M?, permitindo conectar un ámbito da cidade, que ademais de vivendas inclúe o estadio de fútbol, a piscina municipal, a feira de mostras e o pavillón, co sistema de saneamento que conduce as augas residuais de Ferrol e de Narón cara á depuradora.

Durante a execución da obra evidenciouse a necesidade de desenvolver unha actuación adicional para completar o saneamento da enseada da Malata, para conectar a ese sistema a marxe esquerda do río Sardiña.

Para iso, mediante este contrato que se vén de adxudicar, executarase un colector xeral por gravidade, de 1.200 mm de diámetro e 574 metros de longo, ademais de 13 pozos, que irá pola marxe esquerda do río Sardiña, desde a ponte da estrada da Malata ata as proximidades do estadio e verterá á rede de saneamento recentemente culminada.

As obras tamén inclúen un ramal secundario, que funcionará tamén por gravidade, con 120 metros e 7 pozos estancos.

Esta actuación está cofinanciada a través do Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER), no marco do programa operativo FEDER Galicia 2014–2020.

A Xunta mantén o seu apoio técnico e financeiro aos concellos para que estes poidan prestar de xeito eficaz as súas responsabilidades nos servizos municipais de saneamento, depuración e abastecemento e continuar mellorando a calidade de vida da poboación.





