A Xunta adxudica por 435.000 euros as obras da nova rotonda na intersección da estrada OU-540 coa autovía A-52, no concello de Barbadás

A previsión é iniciar a finais de xullo as obras, cun prazo de execución de 4 meses

Actuarase na intersección en “T” da vía autonómica co ramal de acceso á autovía das Rías Baixas, que está funcionando de maneira provisional como glorieta, acadándose unha mellora importante na seguridade viaria nesa contorna

Consolidarase e executarse unha glorieta na intersección situada no punto 4+200 da OU–540 e renovarase a capa de rodaxe e as marcas viarias na súa contorna



A Xunta adxudicou por un importe de 435.048 euros a execución das obras da nova rotonda na intersección da estrada autonómica OU–540,

Esta intervención de mellora da seguridade viaria, adxudicada á empresa Misturas Obras e Proxectos S.A

, conta cun prazo de execución de 4 meses. A Xunta traballa coa previsión de iniciar a finais de xullo os traballos.

Mediante este contrato actuarase na actual intersección en “T” da vía da Xunta co ramal de acceso á autovía das Rías Baixas, que xa está funcionando de maneira provisional como glorieta, acadándose unha mellora importante na seguridade viaria nesta contorna.

As obras para consolidar e executar a nova glorieta consisten na transformación da actual intersección en “T” situada no quilómetro 4+200 da OU–540, nunha glorieta, que se complementará coa renovación da capa de rodaxe e as marcas viarias entre os quilómetros 2+995 e o 4+750.

Nas obras adxudicadas inclúese tamén a adecuación da sinalización horizontal e vertical á nova solución, e a transformación de varias gabias profundas en gabias de seguridade, para poder retirar os sistemas de contención existentes neses tramos.

Estas actuacións non implican a realización de expropiación algunha, xa que todas as obras están incluídas dentro da franxa de dominio público.





Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

La aplicación de COPE es el mejor canal para escuchar la radio en directo, pero es también un completo medio de información digital que cuenta las noticias cuando se están produciendo, que te alerta de lo que sucede mediante notificaciones en tu móvil. Continúa leyendo las últimas noticias de actualidad en nuestra página web para estar siempre informado de lo que está pasando