A Xunta adxudica por 380.000€ a redacción do proxecto básico e de execución das obras do novo centro de saúde de Vilagarcía de Arousa

O contrato prevé un prazo de 4 meses para a entrega do proxecto básico e 5 para ultimar o proxecto de execución



O novo centro, cuxas obras se estima suporán un investimento de 10,21 M?, contará cunha superficie construída de máis de 5.000 m2 e aumentará nun 55% a superficie do actual



Esta intervención é froito da colaboración entre a Consellería de Sanidade e o Concello, sendo a Consellería de Infraestruturas a encargada da súa execución



O centro prevé 17 consultas de medicina xeral, 17 de enfermaría, 5 de pediatría e 5 de enfermería pediátrica ou 2 farmacia, matrona, odontoloxía ou fisioterapia, entre outras



As instalacións forman parte das 15 actuacións previstas para a provincia de Pontevedra, dentro do Plan de Infraestruturas Sanitarias de Atención Primaria aprobado en 2021



Santiago de Compostela, 19 de setembro de 2022

A Xunta adxudicou por case 380.000 euros o contrato para a redacción de proxecto básico e de execución e dirección de obra do novo centro de saúde de Vilagarcía de Arousa.





Este contrato, que se asinará no mes de outubro, prevé un prazo de 4 meses para entregar o proxecto básico e 5 meses para o proxecto de execución, unha vez que o proxecto básico sexa informado favorablemente.

O orzamento previsto para a execución das obras do novo centro de saúde de Vilagarcía de Arousa é de 10,21 M?, un investimento da Xunta que quedará definido e determinado no proxecto de execución que é obxecto do contrato adxudicado hoxe.

O Plan funcional previsto prevé tres consultas de medicina xeral ata chegar ás 17, 4 máis de enfermaría, ata as 17 tamén; unha máis de pediatría e dúas máis de enfermería pediátrica, ata chegar a 5 de cada.

Este proxecto enmárcase no convenio asinado en xaneiro entre a Consellería de Sanidade e o Concello de Vilagarcía. A Consellería de Infraestruturas e Mobilidade será a encargada de licitar e executar as obras, seguindo a encomenda da Consellería de Sanidade.

Os terreos dispoñibles para a construción do novo centro de saúde sitúanse na avenida da Mariña e foron terreos portuarios da antiga comandancia que poderán ser postos a disposición da Xunta grazas a un protocolo asinado entre Xunta, Concello e Autoridade Portuaria.

Este complexo é un dos contemplados na fase 0 do Plan de Infraestruturas Sanitarias de Atención Primaria aprobado en outubro de 2021 polo Consello da Xunta, que recolle 51 actuacións de construción ou reforma en centros de saúde de toda Galicia.

